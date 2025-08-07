Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. augusta 2025 o 9:53
Čas čítania 1:53
redakcia

Hľadáme redaktora/ku na sociálno-ekonomické témy pre Refresher News

Hľadáme redaktora/ku na sociálno-ekonomické témy pre Refresher News
Zdroj: Refresher
REFRESHER JOB SK
Baví ťa ekonomika, štatistiky a sociálne veci? Ak sa dokážeš orientovať v témach rezortov sociálnych vecí, hospodárstva či financií, možno hľadáme práve teba.

Kto sme?

Sme Refresher, svet modernej generácie. Vybudovali sme značku, web, firmu, ktorá produkuje obsah, ponúka služby a podujatia (zatiaľ) naprieč tromi krajinami a oslovuje viac ako 2 milióny ľudí mesačne. Máme unikátnu firemnú kultúru a baví nás, čo robíme. Nestačí nám status quo, aktívne hľadáme, ako byť lepší.

Koho hľadáme? 

Redaktorov/redaktorky, ktorí sa orientujú v sociálno-ekonomických témach, súčasnej i pripravovanej legislatíve týkajúcej sa zamestnancov a zamestnávateľov a podobne. 

Mal/a by si sa vedieť orientovať na štátnych weboch, vyhľadávať na nich podstatné informácie a komunikovať s kompetentnými osobami aj odborníkmi. Stovkám tisíc Slovákov budeš zrozumiteľným jazykom podávať užitočné informácie, ale rovnako aj sledovať aktuálne dianie v tejto oblasti a monitorovať všetky zmeny.

Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.

REFRESHER HODNOTY

Aké vlastnosti sú dôležité na tejto pozícii?

  • Zodpovednosť.
  • Samostatnosť pri hľadaní informácií a navrhovaní tém.
  • Analytické myslenie.
  • Cit pre poriadok a detail.
  • Nebojíš sa zdvihnúť telefón a obvolať úrady a respondentov.
  • Všetky tieto vlastnosti budeš skutočne potrebovať.

 
Požiadavky:

  • Skúsenosti – nemusíš mať za sebou dlhé roky práce s textom, ale uprednostníme kandidátov s praxou, ktorí už publikovali články z danej oblasti. Ideálne je, ak máš vyštudovanú školu z danej oblasti (sociológia, politológia, ekonómia), alebo si v tejto brandži už pracoval.
  • Gramatika – v ideálnom svete bezchybná. Články po tebe prejde editor, ktorý ti môže doplniť nejakú čiarku alebo dĺžeň. Najlepšie by však, samozrejme, bolo, ak by sme od teba dostávali bezchybné články.
  • Štylistika – rovnako dôležitá ako gramatika. To, ako postavíš celý článok, má vplyv na to, či si ho čitateľ bude chcieť dočítať.
  • Samostatnosť vo vyhľadávaní informácií: Schopnosť efektívne a proaktívne vyhľadávať relevantné informácie z oficiálnych zdrojov (štátne webové stránky, legislatíva).
  • Analytické myslenie: Dokážeš rýchlo pochopiť a rozložiť zložité socio-ekonomické témy a legislatívne zmeny na ľahšie uchopiteľné časti.
  • Zjednodušovanie komplexných informácií: Vieš prekladať odborné pojmy do jednoduchého jazyka zrozumiteľného pre bežného človeka.
  • Iniciatíva: Si schopný proaktívne identifikovať relevantné a aktuálne témy, ktoré ovplyvňujú životy Slovákov.
  • Sledovanie trendov: Zaujímaš sa o aktuálne dianie, legislatívne zmeny a potreby spotrebiteľov v sociálno-ekonomickej oblasti.

Čo ti ponúkame?

Slobodu a dôveru. Nie automaticky a nie hneď, ale pokiaľ sa staneš súčasťou nášho tímu a budeš sa rýchlo učiť veci, ktoré nám fungujú, rýchlejšie dostaneš priestor pracovať na svojich nápadoch.

  • Získaš prax z veľkého mediálneho domu – aj na diaľku.
  • Zapojíš sa do reálnych redakčných procesov a budeš pracovať na obsahu pre široké publikum.
  • Dostaneš priestor venovať sa sociálnym, ekonomickým a politologickým otázkam, ktoré majú reálny dopad a informačný význam pre verejnosť.
  • Priestor na rast, vyjadrenie názoru, vplyv na smerovanie projektov a samotnej firmy.

Odmena:

40 - 100 € za článok, podľa náročnosti témy, rozsahu a spôsobu spracovania.

Miesto práce

Bratislava / Home office
 

Odkedy ťa potrebujeme?

Čím skôr.

Čo máš spísať a kam poslať:

Pošli nám svoje CV a návrh 3 tém, ktoré by si vedel/a spracovať.

PRIHLÁS SA TU
Náhľadový obrázok: Refresher
