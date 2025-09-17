Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:32
Sofia Angušová

„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal

„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
Zdroj: Otto
GASTRO GASTRO BRATISLAVA GASTROPRIEMYSEL
Jasnú predstavu o prevádzke, ktorá je dnes už ikonou bratislavského gastra, mali majitelia už od úplného začiatku.

Otto! je bistro, ktoré si Bratislavčania rýchlo zamilovali. Nájdeš ho na Grösslingovej 26  a zastaviť sa tu oplatí prakticky kedykoľvek, či už ráno na poriadne raňajky, na ľahší obed alebo večer, keď máš chuť na jedlo s pohárom vína.

V tomto článku si prečítaš:

  • Ako vznikol nápad otvoriť Otto! a ako spomína majiteľ na začiatky
  • Prečo si podľa neho získalo bistro rýchlo štamgastov
  • Ako vznikla Ranná disco párty 
  • Čo je pre neho na gastre najnáročnejšie?
  • Ako vníma konkurenciu
  • Či expandujú aj do zahraničia
  • Aký projekt predstavia už v októbri

Robert Nagy, spolumajiteľ bistra Otto, mal jasnú predstavu už od úplného začiatku. V Bratislave mu chýbalo miesto, ktoré by sa viac zameriavalo na raňajky. „Dnes to znie už trosku smiešne, keďže tých miest, kde si viete dať raňajky, je veľmi veľa. Vtedy ich však bolo značne menej. Zároveň mi tu chýbalo miesto, ktoré by sa venovalo vínu. Chcel som vytvoriť podnik, ktorý mne samému chýba,“ hovorí.

otto
Zdroj: Robert Nagy

Podnik otvorili pred piatimi rokmi v januári, najprv na susednej ulici. Krátko nato prišla pandémia, ktorú prežili, a napokon sa presťahovali na Grösslingovu 26, kde fungujú dodnes.

Veľmi nám pomohlo, že sme mali šťastie na dobrých kolegov. Nešlo len o to, že vedia robiť tú prácu, ale aj hlavne to, že chcú.

otto
Zdroj: Otto

Bistro si rýchlo našlo svojich štamgastov

Od začiatku sa Otto snažilo byť osobné a komunitné. „Veľmi nám pomohlo, že sme mali šťastie na kolegov. Nešlo len o to, že vedia robiť tú prácu, ale aj chcú. V Bratislave mi chýbalo pravé pohostinstvo, kde na zákazníkovi skutočne záleží. Na tomto to celé staviame.“ Aj preto si Otto rýchlo našlo štamgastov. 

Významnú úlohu zohralo aj to, že v tomto priestore predtým fungoval známy a obľúbený podnik U Kubistu. „Chceme im dať kredit – oni vyšľapali cestičku. Ľudia sem chodili, poznali priestor. My sme prišli do už obľúbeného miesta,“ hovorí Robert. Pôvodní majitelia priestoru ich navyše poznali a pravidelne navštevovali, takže vedeli, čo od nich očakávať. Robert za výhodu považuje aj ikonický výhľad na dom pokrytý brečtanom, ktorý dodáva miestu čarovnú atmosféru.

Suroviny majú od lokálnych farmárov

Ponúkame vína od vinárov, ktorých osobne poznáme a máme ich radi aj ľudsky. Chcem robiť s ľuďmi, ktorí mi sedia.

GASTRO BRATISLAVA GASTROPRIEMYSEL
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
