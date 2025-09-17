Herečka Jana Majeská sa v relácii Na káve od Markízy priznala, že sa na seba a svoje herecké výkony neodváži pozerať.
Po otázke, či videla scénu, v ktorej Walter zabil Wolfiho, odpovedala slovami: „Ja som videla len nejakú ukážku, nevidela som to celé a neviem si to pozrieť. Tieto veci na mňa veľmi vplývajú.“
Pokračovala vo vysvetlení, prečo sa na Dunaj sama nepozerá. „Jednak (sa na seba pozerať) neviem, jednak by som to pretočila potom… Spolieham sa na to, že je tam režisér, mám tam hereckých kolegov, že keď je niečo zlé, oni mi povedia…“
Hneď po otázke, či to mala takto nastavené vždy, sa priznala, že áno, a jediný diel seriálu, ktorý videla celý, bol na predpremiére Dunaja.
„Hanbím sa. Ja to neviem tak nejako zanalyzovať. Rada sa pozerám na druhých ľudí, na svojich kolegov, ale seba neviem prijať. Mne sa zdá, že je to také nedostatočné,“ priznala Janka.
Neskôr povedala, že je nastavená tak, aby sa sústredila na moment natáčania, a pozeranie sa na svoj výkon spätne je pre ňu akosi zbytočné. Opäť zopakovala, že verí svojim kolegom a profesionálom vo svojom okolí, že jej poradia.