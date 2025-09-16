V nedávnom rozhovore prezradil, že do svojho závetu zapísal inštrukcie na vydanie posmrtného albumu s názvom Eject.
Spevák pritom len nedávno vydal svoju novinku Play, ktorá odštartovala sériu nahrávok tematicky pomenovaných podľa tlačidiel na prehrávači: Pause, Fast Forward, Rewind a Stop. Keď sa ho Zane Lowe v rozhovore opýtal, či Stop bude jeho posledným projektom, hudobník odpovedal: „Vlastne nie. V skutočnosti príde Stop a napokon Eject.“
Ako Ed Sheeran vysvetlil, plán na Eject nie je iba metaforou. „Je to vlastne aj v mojom závete. A Cherry [Edova manželka] bude môcť vybrať všetky skladby. Je to plne pripravené, akoby som mal odísť už zajtra,“ povedal s tým, že jeho manželka Cherry Seaborn zostaví finálny tracklist.
Podľa speváka má album obsahovať skladby, ktoré napísal počas celého života: „od mojich 18 rokov až do mojej smrti - proste len 10 najlepších.“
Nie ako bežné posmrtné albumy
Spevák priznáva, že väčšina posmrtných nahrávok pôsobí nesúrodo. Jeho cieľom je, aby Eject bol pripravený dôsledne a premyslene. Vysvetľuje, že o výbere piesní sa bude počas života pravidelne radiť s manželkou.
Stop ako symbolické rozlúčenie
Aj keď Sheeran plánuje po albume Stop stále tvoriť, vníma ho ako špeciálnu bodku. Prirovnal ho k Jay-Zho legendárnemu The Black Album: „Nehovorím, že Stop bude môj posledný album. Myslím si, že aj potom budem pravdepodobne tvoriť hudbu, ale musí byť vytvorený s rovnakou mierou starostlivosti a pozornosti. Milujem The Black Album, a to preto, že hovorí niečo ako: ‚Toto je posledná vec, ktorú dávam svetu.‘“
Ed Sheeran týmto krokom potvrdzuje, že hudbu vníma ako celoživotný odkaz, ktorý chce mať pod kontrolou aj po svojej smrti.