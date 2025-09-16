Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 16. septembra 2025 o 19:03
Čas čítania 0:59
Zdenka Hvolková

Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom

Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom
Zdroj: Youtube / Ed Sheeran
HUDBA ED SHEERAN POP ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
V nedávnom rozhovore prezradil, že do svojho závetu zapísal inštrukcie na vydanie posmrtného albumu s názvom Eject.

Spevák pritom len nedávno vydal svoju novinku Play, ktorá odštartovala sériu nahrávok tematicky pomenovaných podľa tlačidiel na prehrávači: Pause, Fast Forward, Rewind a Stop. Keď sa ho Zane Lowe v rozhovore opýtal, či Stop bude jeho posledným projektom, hudobník odpovedal: „Vlastne nie. V skutočnosti príde Stop a napokon Eject.“

Ako Ed Sheeran vysvetlil, plán na Eject nie je iba metaforou. „Je to vlastne aj v mojom závete. A Cherry [Edova manželka] bude môcť vybrať všetky skladby. Je to plne pripravené, akoby som mal odísť už zajtra,“ povedal s tým, že jeho manželka Cherry Seaborn zostaví finálny tracklist.

Podľa speváka má album obsahovať skladby, ktoré napísal počas celého života: „od mojich 18 rokov až do mojej smrti - proste len 10 najlepších.“

Nie ako bežné posmrtné albumy

Spevák priznáva, že väčšina posmrtných nahrávok pôsobí nesúrodo. Jeho cieľom je, aby Eject bol pripravený dôsledne a premyslene. Vysvetľuje, že o výbere piesní sa bude počas života pravidelne radiť s manželkou.

Ed Sheeran
Zdroj: Instagram/Ed Sheeran
Stop ako symbolické rozlúčenie

Aj keď Sheeran plánuje po albume Stop stále tvoriť, vníma ho ako špeciálnu bodku. Prirovnal ho k Jay-Zho legendárnemu The Black Album: „Nehovorím, že Stop bude môj posledný album. Myslím si, že aj potom budem pravdepodobne tvoriť hudbu, ale musí byť vytvorený s rovnakou mierou starostlivosti a pozornosti. Milujem The Black Album, a to preto, že hovorí niečo ako: ‚Toto je posledná vec, ktorú dávam svetu.‘“

Ed Sheeran týmto krokom potvrdzuje, že hudbu vníma ako celoživotný odkaz, ktorý chce mať pod kontrolou aj po svojej smrti.

Anketa:
Si fanúšik/-čka Eda Sheerana?
Áno, milujem jeho hudbu!
Nie, nie je to môj štýl.
Občas si vypočujem niektoré skladby.
Áno, milujem jeho hudbu!
64 %
Nie, nie je to môj štýl.
0 %
Občas si vypočujem niektoré skladby.
36 %
Súvisiace témy
ED SHEERAN POP ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
