Už tento piatok sa na zámku v Lánoch odohrá výnimočná udalosť.
Prezident Petr Pavel spolu s historikmi, archivármi a potomkami rodiny Masarykovcov otvorí obálku, v ktorej sa ukrývajú posledné slová prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka.
Ako informuje portál iDnes.cz, obálka ležala v Národnom archíve na pražskom Chodovci presne 20 rokov. Do depozitára ju v roku 2005 uložil Antonín Sum, posledný osobný tajomník Masarykovho syna Jana. Na obálke je jasný dovetok: „Pečať do roku 2025.“
Odkaz zo smrteľnej postele
Podľa archivára Jiřího Křesťana ide o záznam, ktorý Jan Masaryk napísal pri otcovej smrteľnej posteli v septembri 1937. T. G. Masaryk mal vtedy za sebou mozgovú mŕtvicu, ktorá ho oslabila natoľko, že už nebol schopný vysloviť súvislý závet či rozsiahle posolstvo.
„Mohlo ísť skôr o útržkovité vety alebo myšlienky, ktoré považoval za dôležité,“ vysvetľuje Křesťan. Pravdepodobný dátum vzniku textu je 5. september 1937.
Okolo obsahu obálky sa roky špekuluje. Historici sa zhodujú, že v texte Masaryk odkázal občanom vtedy mladého Československa svoje filozofické či náboženské myšlienky - krátke posolstvo, ktoré malo prežiť aj po jeho smrti.
Atmosféra ako z filmu
Samotná obálka bola uložená medzi ďalšími prísne stráženými artefaktmi - od gitár Karla Kryla cez posmrtné masky až po štátne vyznamenania bývalých prezidentov. K obálke sa dalo dostať len cez niekoľko zámkov a protipožiarnych dverí, čo pripomínalo skôr scénu z hollywoodskeho filmu než český archív.
Už tento piatok sa však všetko zmení. Po 88 rokoch sa verejnosť dozvie, aké boli posledné myšlienky muža, ktorý sa považuje za zakladateľa Československa.