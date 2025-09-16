V nedeľu večer sa záchranný tím vydal vyzdvihnúť telo bývalej biatlonistky Laury Dahlmeierovej napriek jej výslovnej žiadosti, aby ju nezachraňovali a nikto pri tom neriskoval svoj život.
Informoval o tom pakistanský horský sprievodca Kaleem Shani, ktorý prevádzkuje horské túry v pohorí Karákóram. Ako píše Sport.cz, bývalá biatlonistka si priala, aby v prípade nehody nechali jej telo v horách. Dahlmeierová tragicky zomrela 28. júla v tridsiatich troch rokoch pri expedícii v pohorí Karákóram v Pakistane. Pri zlaňovaní na Laila Peak ju zasiahli padajúce kamene.
„Bolo výslovným a písomne zaznamenaným prianím Laury Dahlmeier, aby v prípade takejto situácie nikto neriskoval život pri pokuse o vyslobodenie jej tela. Priala si, aby jej pozostatky zostali v takom prípade na hore. To je aj vôľa jej blízkych,“ povedal vtedy jej manažment.
Čo sa deje v Pakistane a kto celú akciu inicioval, zatiaľ nie je jasné. Manažment športovkyne zatiaľ neposkytol médiám vlastné stanovisko.