Príbeh rádioaktívného muža: plakal krv, nemal kožu a jeho DNA sa rozkladala zaživa. Lekárov prosil o smrť

Hisashi Ouchi zomieral v neznesiteľných bolestiach celých 83 dní po tom, čo sa stal obeťou ožiarenia pri nehode v jadrovej továrni. Lekárov prosil, aby ho už konečne nechali zomrieť, no tí na ňom radšej skúšali rôznu experimentálnu liečbu.

Jadrová havária sa do tragédie vo Fukušime považovala za najničivejšiu v histórii Japonska. Hisashi plakal krv, jeho telo nemalo takmer žiadnu bielu krvinku a imunitný systém bol absolútne nefunkčný. Dosahy rádiácie na jeho telo mali fatálne následky.

Utrpel niekoľkonásobné zástavy srdca a nemal takmer žiadnu kožu. Aj napriek tomu, že šance na vyliečenie boli takmer nulové, lekári na ňom robili rôzne experimenty. Chceli ho vyliečiť, no nič nezabralo.

Hisashi Ouchi sa narodil v Japonsku v roku 1965 a podľa portálu How Stuff Works to bol veľmi pekný a silný muž, ktorý hral na strednej škole ragby. Vo svojich 35 rokoch pracoval v jadrovej továrni Tokaimura ako technik na významnej pracovnej pozícii a viedol usporiadný život so svojou manželkou a synom.

Tento závod mal výbornú polohu a vybudovali tu celý areál jadrových reaktorov, zariadení či výskumných ústavov. Pre mnohých obyvateľov mesta Tokaimura bol tiež hlavným zdrojom obživy.

Slabé bezpečnostné opatrenia

V Tokaimure spracovávali aj hexafluorid uránu. Vzhľadom na vysoké nebezpečenstvo rádioaktivity preto svojim pracovníkom nariadili prísne bezpečnostné opatrenia.

Závod sa však rozširoval príliš rýchlo a situácia sa vymykala spod kontroly. Zamestnanci opisovali, že ich veľakrát dostatočne nepreškolili a narábali s nebezpečnými látkami aj napriek zvýšenému riziku poranení. V dôsledku slabej opatrnosti sa v roku 1997 stala prvá havária. Nie však posledná.

Obyvateľov mesta evakuovali, no v priebehu dvoch rokov sa situácia v tichosti utriasla a všetko sa vrátilo do starých koľají. Závod sa naďalej venoval spracovávaniu rádioaktívneho materiálu.

Experimenty závodu mali fatálne následky

Ako píše portál Ati, 30. septembra 1999 sa všetko zmenilo. Predpoludním dostal Hisashi a jeho dvaja kolegovia pokyn namiešať novú dávku rádioaktívneho paliva, a to aj napriek nedostatku bezpečnostných opatrení. Spoločnosť Japan Nuclear Fuel Conversion Co. (JCO) musela dodržiavať prísne termíny, a tak začala s nebezpečnejšími a rýchlejšími experimentmi. Pracovníci museli miešať materiály ručne.

Ouchi stál pri nádrži a držal lievik, zatiaľ čo jeho spolupracovník Masato Shinohara do nej z vedra nalieval zmes uránu. Pre banálne chyby preto nevyškolení pracovníci naliali sedemkrát väčšie množstvo uránu do nesprávnej sedimentačnej nádrže, vinou čoho dosiahol kritickú hmotnosť.

Hisashi stál pri nádrži s nebezpečnou látkou, ktorá vzápätí spôsobila silný výbuch. Celú miestnosť pohltili gama lúče a traja pracovníci boli vystavení extrémne vysokému rádioaktívnemu žiareniu. Najväčšie škody na zdraví však utrpel Hisashi.

Mnohí jadroví vedci sa podľa How Stuff Works zhodujú, že dávka radiácie pri takejto havárii môže byť ešte ničivejšia ako napríklad dávka radiácie z výbuchu v jadrovej elektrárni v Černobyli. Tam sa totiž radiácia rýchlo rozptýlila do ovzdušia.

Dedinu aj továreň okamžite evakuovali a traja pracovníci, ktorí boli v bezprostrednej blízkosti, nemali ani potuchy, čo ich najbližšie dni čaká. Previezli ich do Národného ústavu rádiologických vied, kde sa u všetkých troch potvrdilo vysoké ožiarenie.

U každého malo však inú hodnotu, vzhľadom na vzdialenosť od vybuchnutej nádoby. Hisashi dopadol najhoršie. Bol vystavený žiareniu 17 sievertov a prekročil tak hranicu smrteľnej dávky, keďže tá je vyrátaná na 7 sievertov. Dodnes je jedinou osobou na svete, ktorú zasiahlo takéto vysoké množstvo. Jeho dvaja kolegovia dopadli o niečo lepšie. Masato Shinohara bol vystavený žiarenu 10 sievertov a Yutaka Yokokawa „len" trom. Ten ako jediný z trojice prežil.

Keď Ouchiho priviezli do nemocnice, nevyzeral, že by jeho telo utrpelo nejaké vážne následky z ožiarenia. Tvár mal len mierne začervenanú a oči podliate krvou, sťažoval sa však, že ho bolia ruky a uši. Ošetrujúci lekár neskôr priznal, že mali v úmysle Hisashiho prepustiť z nemocnice pre dobrý zdravotný stav a verili, že by sa mohol úplne vyliečiť.

Všetko sa však zhoršilo

Hisashi začal mať neznesiteľné bolesti, nevedel dýchať a niekoľkokrát vracal, no stále bol pri vedomí a komunikoval. Z následného šoku a bolesti však po chvíli upadol do bezvedomia. Radiačné popáleniny sa mu začali ukazovať na celom tele.

Keď lekári napokon urobili Hisashimu krvné testy,