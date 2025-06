Oskoruša či mišpuľa. Na akom čudnom ovocí si to fičali naši prarodičia?

Žiadne ananásy, avokáda ani bataty, ale zato oskoruše, kvaka či duly.

Máš vôbec tušenie, aké podivné ovocie a zeleninu kedysi na Slovensku pestovali tvoji predkovia? A že im našli využitie aj mimo kuchyne. Pomocou a zeleniny a ovocia liečili bolesti a dokonca nimi bojovali proti démonom.

Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica i komora. Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci. Že zelenina a ovocie boli dennodennou súčasťou života starých Slovákov, ťa asi veľmi neprekvapí. Ale to, do akých čudných povier a rituálov sa dostali, už áno.

O takej mrkve nechceli v niektorých regiónoch ani počuť, pretože rástla pod zemou, navyše smerom nadol a to bolo fuj a temné. Veľkú moc mal pre našich prarodičov cesnak, a zďaleka nebol iba prvou pomocou pri boľavých zuboch. „Cesnak sa využíval ako ochrana proti bájnym démonickým bytostiam, akými boli upíri a bosorky. Počas takzvaných stridžích dní, ktoré sa spájali so zimným slnovratom, gazda strúčikom cesnaku natieral zárubne dverí v dome a maštaliach, aby sa do nich nedostali bosorky. Podobný účinok mal aj mak, ktorý sa rozsýpal pred prah domov,“ vysvetľuje historička a etnologička Katarína Nádaská.

Za posvätné sa považovali vlašské orechy, preto boli dlho súčasťou Štedrej večere. Každý z rodiny si pri stole rozlúskol jeden orech, aby sa mu z neho vyveštilo zdravie na ďalší rok. Ak bolo vnútro nepoškodené, malo byť všetko OK.

Druhy, na ktoré sa (ne)zabudlo

Pamätáš si z prázdnin u babky a deda na sladučké moruše alebo, naopak, na kyslasté ríbezle a egreše? Tam sa ale zoznam ovocia, ktoré raz kraľovalo slovenským sadom, zďaleka nekončí. V záhradách a pri poľných cestách rástli duly a z ich žltých plodov si ľudia doma vyrábali džemy a sirupy.

Na medziach a hraniciach pozemkov sa zas sadil obrovský strom so zvláštnym názvom – oskoruša. „Plody sa podobali jablkám či hruškám, so žltou až karmínovočervenou farbou. Ako sa vravievalo na dedine, jesť sa dali až vtedy, keď ich mráz pobozkal, a vyrábal sa z nich mušt, lekvár, ale aj pálenka,“ objasňuje Katarína Nádaská.

A hovorí ti niečo taká „mišpuľa“? To bol zas strom s malými oranžovohnedými chlpatými plodmi, ktoré na sa prvý pohľad zdali duté. Tiež sa zbierali až po premrznutí, inak boli kyslé a trpké. Z dobovej zeleniny si dnes pestovatelia spomenú napríklad na kvaku, ktorá vyzerá ako veľký kaleráb, kapusta a repa dokopy. Varili sa z nej polievky a omáčky, mladé listy zas putovali do šalátu.

Mišpuľa Zdroj: Adobe Stock

