Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťami Pelikán a Booking.
dnes 11. augusta 2025 o 14:00
Čas čítania 5:13
Sponzorovaný obsah

Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom

Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
Zdroj: Dupephotos.com / georgia koutsi, Lotte Nielsen
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE KAM NA DOVOLENKU WISHLIST
Využi letné mesiace naplno.

Cestovanie nemusí byť drahé a už vôbec nie komplikované. Ak plánuješ rýchly únik z reality na pár dní, Európa ponúka množstvo cenovo dostupných destinácií, kam sa dostaneš lacno a vystačíš si aj s príručnou batožinou. Zozbierali sme niekoľko tipov, ako si užiť predĺžený víkend alebo krátku dovolenku bez toho, aby si minul*a polovicu výplaty.

Ako na lacné cestovanie?
1. Letenky sleduj cez Skyscanner alebo Google Flights – najlepšie ceny nájdeš mimo víkendov a sviatkov.
2. Minimalizuj balenie – využi kompresné obaly a zroluj oblečenie. Doma nepotrebuješ 3 outfity denne, nebudeš ich potrebovať ani na dovolenke.
3. Užitočné aplikácie: Rome2Rio (doprava), Omio (vlaky a autobusy)
Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. 

Budapešť, Maďarsko

  • Vlak: jednosmerný lístok z Bratislavy – od 18 €
  • Autobus: jednosmerný lístok z Bratislavy – od 15 €

Budapešť je ako stvorená na rýchly víkend – je blízko, cenovo dostupná a plná kontrastov. V jednom dni sa môžeš kúpať v termálnych kúpeľoch Széchenyi, večerať v street food markete Karaván a večer popíjať víno s výhľadom na osvetlený parlament. Ak vieš, kam ísť, dostaneš sa k lokálnym zážitkom za skvelú cenu. 

Cesta z Bratislavy trvá vlakom len dve a pol hodiny a spiatočný lístok často kúpiš pod 20 eur. V meste sa dá výborne pohybovať MHD a centrum pokojne prejdeš aj pešo. Jednodňový výlet zvládneš aj na otočku. 

@laurabruehl_ 10 places to visit in Budapest 🇭🇺 #budapest #budapestplaces #budapesttravel #budapestthingstodo #hungary #budapestguide #budapestfood #fyp ♬ Midnight City - SugarPro
Tip na ubytovanie: Amber Terrace Studios Downtown sa nachádza v centre Budapešti 400 metrov od Veľkej tržnice a necelých 350 metrov od brehu Dunaja. Ponúka ubytovacie jednotky s vlastným stravovaním, bezplatným Wi-Fi a klimatizáciou. Okrem skvelých recenzií a príjemného zariadenia oceníš aj cenu – od 54 € za noc pre dve osoby. 

Graz, Rakúsko

  • Vlak: jednosmerný lístok z Bratislavy (Petržalka) – od 23 €
  • Autobus: jednosmerný lístok z Bratislavy – od 23 €

Ak ťa Viedeň omrzela, skús Graz. Leží na juhu Rakúska, kúsok od hraníc so Slovinskom, a ponúka všetko, čo od víkendovej destinácie čakáš – krásne historické centrum, bohatý kultúrny program a výborné gastro zážitky. Graz je zároveň študentské mesto, čo znamená viac života, viac street kultúry a ceny, ktoré ťa príjemne prekvapia.

Historické centrum prejdeš pohodlne peši. Môžeš si vyjsť na Schlossberg – kopec priamo nad centrom s výhľadom na celé mesto alebo sa prejsť po futuristickej Murinsel, plávajúcej kaviarni uprostred rieky Mur. Graz je tiež známy svojimi lokálnymi trhmi a bistrami, ktoré ponúkajú rakúske klasiky aj moderný street food.

@veggiewayfarer The city trip you need to take...     As the second largest city in Austria, Graz has abundant art, culture, restaurants, and museums, keeping even the most ardent traveler entertained. Word of caution to the vegans and vegetarians heading to the city: Pack your stretchy pants, because mouthwatering plant-based options are a staple on just about every menu.   Here is your guide to Graz:   🚞GETTING THERE🚞 I highly recommend taking the train. Graz is located in the lush Styria region, surrounded by beautiful mountains. The views from the train are some of the best I have experienced in all of Europe.   🌱VEGETARIAN AND VEGAN HOTSPOTS🌱 Ice cream: Die Eisperle, Coffee and Cake: Café Köning, Freiblick Tagescafé Restaurants: Die Scherbe, Hummel, Kunsthauscafé, Café Erde, Café Greenhouse     🏠WHAT TO SEE & DO🏠 - Breakfast at one of the many farmer's markets - Shop for local souvenirs: Tag.werk, Zerum Lifestyle, Kwirl Design - Must see: Kirche St. Andra, Murinsinel Graz, Graz Cathedral, Mausoleum Kaiser Ferdinand II, Main Square of Graz, History Museum - Make the trek out to the Eggenberg Palace - Sunset on top Schlossberg (Take the Schlossbergbahn up, walk down) - Shop for local souvenirs: Tag.werk, Zerum Lifestyle, Kwirl Design       ✨GOOD TO KNOW✨ Grazers are extraordinarily hospitable, eager to engage with visitors. A stranger chatting with you outside a bar, inviting you to a picnic with their friends the very next day, a gregarious group of locals sharing their bottle of prosecco with you because “you happened to walk by”. These are but a few of the beautiful interactions I had throughout my stay. Things to do in Graz | Graz Itinerary | Graz Austria | Places to see in Austria | Austria in Summer | Where to go in Austria | Hidden Gems in Europe | European Summer | Hiking in Summer | UNESCO World Heritage | Europe | European | Lesser known places in Europe #graz #grazaustria #austria #austriagram #europe #austria #eurosummer ♬ original sound - Caro | Travel + Brussels Life
Tip na ubytovanie: Recenzie na ubytovaní harry's home Graz-Smart City hotel & apartments dosahujú 9,3 bodu z 10. Ubytko má dobré spojenie s verejnou dopravou a do centra mesta to máš 20 minút pešo. Rezervovať si môžeš okrem izby pre dvoch aj celý apartmán. 

Korfu, Grécko

  • Letenky: z Bratislavy (vrátane spiatočnej) – od 39 €

Aj keď je to ostrov, dostať sa sem vieš lacno a rýchlo, ideálne na predĺžený víkend. Na Korfu ti stačí len batoh, plavky, opaľovací krém a chuť na gyros.

Ostrov kombinuje tyrkysové more, útesy, útulné dedinky aj historické centrum mesta Kerkyra, ktoré je pod ochranou UNESCO. Ak máš rád*a výhľady, odporúčame vybehnúť na vyhliadku Kaiser's Throne alebo sa kúpať v zátokách ako Paleokastritsa, kde sa voda mení z modrej na smaragdovú. Prenájom skútra alebo auta na deň nie je drahý, ale ak ostaneš v hlavnej oblasti, vystačíš si aj s MHD alebo pešo. 

@travels_with_ash 📍Kastelli beach, Corfu. This beach is only accessible by boat but is worth it for the bluest waters you’ve ever seen #corfu #ionianislands #greece #greekisland #kastellibeach #corfugreece ♬ Almost forgot that this was the whole point - Take my Hand Instrumental - AntonioVivald
Tip na ubytovanie: Ionian Perl Coast ťa vyjde na jeseň od 75 € za noc, ale vďaka aktuálnym zľavám na Bookingu cenu dokážeš stlačiť na 55 €. Okrem pozitívnych recenzií ťa poteší, že letisko je vzdialené len 17 km. 

Banja Luka, Bosna a Hercegovina

  • Letenky: z Viedne (vrátane spiatočnej) – od 41 €

Banja Luka je podceňovaný klenot západného Balkánu. Pokojná, útulná a relatívne neobjavená destinácia, ktorá ponúka autentickú atmosféru bez turistického nátlaku. Nájdeš tu zelené parky, pravoslávne chrámy či trhy. Ak chceš zažiť niečo iné ako klasické metropoly, Banja Luka je to pravé miesto pre teba. Odporúčame zdržať sa dlhšie a urobiť si road trip po Bosne a Hercegovine. 

Ubytovanie ťa tiež nemusí vyjsť draho – za low-cost apartmány dáš pokojne len pod 30 eur za noc.

@alina__yoga Beautiful Bosnia ⚜️ Places we’ve seen: - River Camp Bajta - Mostar - Livno (seeing wild horses) - Ramsko Jezero - Prokoško Jezero (oldest village) - Sarajevo - Zenica, moješapice (dog rescue, he always needs a helping hand 🐶) - Tuzla - Šerići (the village where Almin grew up) . . . #travel #travelgram #fyp #travelvibes #traveltips #bosnia #travelbosnia #traveleurope #europe #europeansummer #travelblogger #travelreels #nature #naturevibes #camp #camping #mostar #sarajevo #bosniaandherzegovina #bosniatravel #visitbosnia ♬ Lejla - Hari Mata Hari
Tip na ubytovanie: Pre náročnejších sme vybrali Hotel Boutique Hotel St Georgije, ktorý sa nachádza len 15 minút chôdze od známej pevnosti Kastel. Cena za noc ťa vyjde od 70 € za dve osoby, pričom Booking ponúka rôzne zľavy, ktoré ti ju pomôžu stlačiť na 57 € za noc. Pri hodnotení 8,9 to vôbec nie je zlé. 

Tirana, Albánsko

  • Letenky: z Viedne (vrátane spiatočnej) – od 29 €

Albánsko možno nie je prvá destinácia, ktorá ti napadne pri plánovaní výletu, no práve to je na Tirane čaro – aj preto je čoraz navštevovanejšou destináciou. Mesto je živé, uvoľnené a má úplne iný charakter ako klasické európske metropoly. Ulice sú plné kaviarní aj socialistickej architektúry, ktorá vytvára špecifickú atmosféru. V centre narazíš na farebné budovy, trhy a domáce jedlo, ktoré ťa vyjde len pár eur.

Okrem toho, Albánsko je krajinou s nádhernými plážami s bielym pieskom a tyrkysovou vodou. 

@fajersdiary This is Albania 🇦🇱 📍Locations : Himare, Gijpe beach, Dhermi, Blue Eye, Grama bay beach, Blue Cave IG : fajersdiaryy #albania #visitalbania #travelvideos #beaches #europe ♬ original sound - jaycie
Tip na ubytovanie: Enzo rooms & apartment Blloku je vzdialené len 15 km od letiska a zároveň sa nachádza v centre mesta. Obľúbené atrakcie v Tirane sú vzdialené do 15-20 minút peši. Za menej ako 55 € za noc to považujeme za celkom dobrý deal. 
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / georgia koutsi, Lotte Nielsen
