Matěj Richter štyri roky pracoval v pornobranži. Potom nechal svoju minulosť za sebou a dal sa na cestu sebapoznania.

Zažil to, o čom mnohí muži iba snívajú. Spal so stovkami žien, dobre z toho zarábal, no nakoniec ho to zničilo. Matěj Richter sa v minulosti živil ako pornoherec, teraz pomáha svojim klientom s osobnými aj vzťahovými problémami ako mentálny kauč.

V rozhovore pre Refresher nám porozprával o svojej ceste za sebapoznaním, o živote medzi ľuďmi, ktorí boli závislí od tvrdých drog, ale aj o odvrátenej stránke erotického priemyslu. Prezradil, ako to funguje v tejto brandži, aký vplyv na jeho psychiku malo časté striedanie sexuálnych partneriek a či si filmovanie porna vôbec dokázal užiť.