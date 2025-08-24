10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet

Tieto vecičky posunú tvoju intrákovú izbu o level vyššie.
Bývanie na intráku je nielen krok k samostatnosti, ale je to obdobie, na ktoré budeš dlho spomínať. Vyskúšaš si, aké je to žiť s inými ľuďmi na izbe, získaš nové kontakty, naučíš sa narábať s peniazmi a musíš sa postarať o svoj hladný žalúdok.
Našli sme 10 užitočných vychytávok, ktoré výrazne vylepšia tvoju intrákovú izbu a pobyt v nej. Vieme, že študentský život môže byť finančne náročný, a preto sú nasledujúce produkty v sume, ktorá nezruinuje tvoju peňaženku.
1. Dvojplatnička SENCOR
Hoci by mal mať každý internát kuchyňu, určite sa ti nebude chcieť tam chodiť vždy, keď budeš hladný/á. Plus môže sa stať, že kuchyňa bude zrovna vtedy plná a ty si nebudeš môcť uvariť ani špagety s hotovou omáčkou. Preto je dvojplatnička SENCOR skvelým produktom na intrák – má jeden program, termostat, ochranu proti prehriatiu a protišmykové nohy.
2. Ryžovar Siguro
Vieš o tom, že ryža nie je jediné jedlo, ktoré dokážeš uvariť v ryžovari? V tomto multifunkčnom zariadení si uvaríš polievku, vajíčka, mäso, naparíš zeleninu a dokonca aj upečieš koláč. Inšpiruj sa napríklad týmito ryžovar-receptami.
Tento konkrétny ryžovar od Siguro má hliníkovú nádobu s nepriľnavým povrchom, udrží teplotu až na 24 hodín a automaticky sa vypne. V balení nájdeš aj lyžicu na ryžu, odmerku, naparovací kôš na varenie.
3. Rýchlovarná kanvica Silvercrest®
Nápoj bohov počas skúškového, alias káva, sa predsa nezaleje sama. Rýchlovarná kanvica je z ušľachtilej ocele a má aj vyberateľný filter na zachytenie vodného kameňa a indikátor stavu hladiny vody. Jeden liter vody ti zovrie za cca 2:45 min.
4. Predlžovací kábel EATON
Notebook, mobil, kanvica, dvojplatnička... jedna zásuvka ti jednoducho nebude stačiť, takže si určite zaobstaraj predlžovačku. Do tohto predlžovacieho káblu od EATON zapojíš až 6 vecí.
5. Naparovač odevov TEFAL
S touto praktickou ručnou naparovačkou budeš mať vždy uhladený outfit. Stačí ti len zavesiť oblečenie, zapnúť naparovačku, počkaj 15 sekúnd a môžeš žehliť. Naparovačka má kefový nadstavec na tkaniny a je vhodná na všetky druhy odevov.
6. Ventilátor ARCTIC Summair 2Go
Internátové izby nie sú väčšinou vybavené klimatizáciou, takže ventilátor je must-have (počas teplých dní nám budeš za tento tip ďakovať). Má priemer 9,1 centimetra, chod na batériu, ale môžeš ho pripojiť aj na USB-C. Tí, čo si ho zakúpili, pochvaľovali jeho tichý chod a výdrž.
7. Nočné svetlo WILIT
Ak tvoji spolubývajúci budú mať iný režim než ty, alebo sa budeš učiť počas noci, určite si kúp nočné svetlo WILIT. Má rozmery 15 × 12,4 × 19,7 centimetra, nabíja sa cez USB a môžeš na ňom nabiť aj telefón.
8. Pojazdný regál Pisa
Pojazdný vozík so štyrmi košíkmi nájde svoje uplatnenie nielen na intrákovej izbe, ale aj v kúpeľni, pretože do neho uložíš hocičo. Vďaka kolieskam s otočením o 360° ho premiestníš, kam len budeš chcieť.
10. Tyčový vysávač DEERMA
Čistá izba = spokojní spolubývajúci. Našli sme budget-friendly vysávač na všetky druhy podláh s veľmi dobrými recenziami, ktorý sa postará o menšie nečistoty a prach. Má HEPA filter a umývateľný filter, príkon 600 W a objem zbernej nádoby 1,2 litrov.
✨🛌BONUS: Intrák, but make it Pinterest
- Svetelná reťaz, dĺžka 45 centimetrov (31,40 €)
- LED svietidlo Mesiac, nabíjanie na USB-C (18,90 €)
- Obliečky Naomi, na jednolôžko, krepové, rôzne farby (od 20,40 €)
- 3-dielny odkladač na dokumenty (18,91 €)