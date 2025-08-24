Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Alza, Bonami a Lidl.
dnes 24. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 2:20
Sponzorovaný obsah

10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet

ZAUJÍMAVOSTI STREDNÉ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA VYSOKÉ ŠKOLY WISHLIST
Tieto vecičky posunú tvoju intrákovú izbu o level vyššie.

Bývanie na intráku je nielen krok k samostatnosti, ale je to obdobie, na ktoré budeš dlho spomínať. Vyskúšaš si, aké je to žiť s inými ľuďmi na izbe, získaš nové kontakty, naučíš sa narábať s peniazmi a musíš sa postarať o svoj hladný žalúdok.

Našli sme 10 užitočných vychytávok, ktoré výrazne vylepšia tvoju intrákovú izbu a pobyt v nej. Vieme, že študentský život môže byť finančne náročný, a preto sú nasledujúce produkty v sume, ktorá nezruinuje tvoju peňaženku.

Cena a dostupnosť produktov je aktuálna v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť. 

1. Dvojplatnička SENCOR  

Hoci by mal mať každý internát kuchyňu, určite sa ti nebude chcieť tam chodiť vždy, keď budeš hladný/á. Plus môže sa stať, že kuchyňa bude zrovna vtedy plná a ty si nebudeš môcť uvariť ani špagety s hotovou omáčkou. Preto je dvojplatnička SENCOR skvelým produktom na intrák – má jeden program, termostat, ochranu proti prehriatiu a protišmykové nohy.

alza
Zdroj: Alza
Dvojplatnička SENCOR

2. Ryžovar Siguro

Vieš o tom, že ryža nie je jediné jedlo, ktoré dokážeš uvariť v ryžovari? V tomto multifunkčnom zariadení si uvaríš polievku, vajíčka, mäso, naparíš zeleninu a dokonca aj upečieš koláč. Inšpiruj sa napríklad týmito ryžovar-receptami.

Tento konkrétny ryžovar od Siguro má hliníkovú nádobu s nepriľnavým povrchom, udrží teplotu až na 24 hodín a automaticky sa vypne. V balení nájdeš aj lyžicu na ryžu, odmerku, naparovací kôš na varenie.

alza
Zdroj: alza
Ryžovar Siguro

3. Rýchlovarná kanvica Silvercrest®

Nápoj bohov počas skúškového, alias káva, sa predsa nezaleje sama. Rýchlovarná kanvica je z ušľachtilej ocele a má aj vyberateľný filter na zachytenie vodného kameňa a indikátor stavu hladiny vody. Jeden liter vody ti zovrie za cca 2:45 min.

Lidl
Zdroj: Lidl
Rýchlovarná kanvica Silvercrest®

4. Predlžovací kábel EATON

Notebook, mobil, kanvica, dvojplatnička... jedna zásuvka ti jednoducho nebude stačiť, takže si určite zaobstaraj predlžovačku. Do tohto predlžovacieho káblu od EATON zapojíš až 6 vecí.

alza
Zdroj: alza
Predlžovačka EATON

5.  Naparovač odevov TEFAL

S touto praktickou ručnou naparovačkou budeš mať vždy uhladený outfit. Stačí ti len zavesiť oblečenie, zapnúť naparovačku, počkaj 15 sekúnd a môžeš žehliť. Naparovačka má kefový nadstavec na tkaniny a je vhodná na všetky druhy odevov.

alza
Zdroj: Alza
Naparovačka TEFAL

6.  Ventilátor ARCTIC Summair 2Go 

Internátové izby nie sú väčšinou vybavené klimatizáciou, takže ventilátor je must-have (počas teplých dní nám budeš za tento tip ďakovať). Má priemer 9,1 centimetra, chod na batériu, ale môžeš ho pripojiť aj na USB-C. Tí, čo si ho zakúpili, pochvaľovali jeho tichý chod a výdrž.

alza
Zdroj: alza
Ventilátor Arctic Summair

7. Nočné svetlo WILIT

Ak tvoji spolubývajúci budú mať iný režim než ty, alebo sa budeš učiť počas noci, určite si kúp nočné svetlo WILIT. Má rozmery 15 × 12,4 × 19,7 centimetra, nabíja sa cez USB a môžeš na ňom nabiť aj telefón.

alza
Zdroj: Alza
WILIT B21 LED Nočné svetlo

8. Pojazdný regál Pisa

Pojazdný vozík so štyrmi košíkmi nájde svoje uplatnenie nielen na intrákovej izbe, ale aj v kúpeľni, pretože do neho uložíš hocičo. Vďaka kolieskam s otočením o 360° ho premiestníš, kam len budeš chcieť.

bonami
Zdroj: BOnami
Pojazdný regál PISA

10. Tyčový vysávač DEERMA

Čistá izba = spokojní spolubývajúci. Našli sme budget-friendly vysávač na všetky druhy podláh s veľmi dobrými recenziami, ktorý sa postará o menšie nečistoty a prach. Má HEPA filter a umývateľný filter, príkon 600 W a objem zbernej nádoby 1,2 litrov. 

alza
Zdroj: alza
Tyčový vysávač DEERMA

✨🛌BONUS: Intrák, but make it Pinterest

