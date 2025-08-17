Kategórie
včera 17. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 7:04
Lukáš Čelka

Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)

Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
Zdroj: Archív/Karolína Cermanová
ZAUJÍMAVOSTI AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX EROTIKA EROTIKA A PORNOGRAFIA – ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Martina Svobodová a Soňa Metelková v Prahe pravidelne organizujú eventy inšpirované tajomnou, honosnou a zakázanou atmosférou filmu Eyes Wide Shut. Na jednom z nich som sa bol pozrieť.

Honosnú barokovú sálu osvetľujú len sviečky. V tajomnom šere žiaria desiatky očí, ktoré uprene pozorujú explicitné vystúpenia odohrávajúce sa súčasne v temných zákutiach slávnostnej siene. Každé stvárňuje iný druh rozkoše, preto o hosťoch veľa prezrádza, pri ktorom vystúpení sa pristavia.  

Tváre návštevníkov zakrývajú čierne masky. Nielen, že hostí držia v anonymite, ale dávajú im aj slobodu bez ostychu sledovať, ako sa pred nimi zhmotňujú ich erotické fantázie. Spoločne s čiernym elegantným oblečením podľa prísneho dresscodu dotvárajú scénografiu večera. 

Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
