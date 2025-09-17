V správach písal o tom, ako dlho atentát plánoval, ale aj o tom, odkiaľ má zbraň.
Podozrivý zo zabitia Charlieho Kirka, Tyler Robinson, údajne v deň streľby poslal svojmu spolubývajúcemu správy, v ktorých hovoril o svojej zbrani, možnom motíve a ďalších detailoch týkajúcich sa plánovania atentátu.
Vyplýva to z dokumentov, ktoré v utorok zverejnili úrady okresu Utah.
Robinsonov spolubývajúci povedal polícii o odkaze, ktorý Robinson zanechal pod klávesnicou a v ktorom stálo: „Mal som príležitosť zlikvidovať Charlieho Kirka a tú príležitosť využijem.“ Polícia uviedla, že našla fotografiu tohto odkazu.
V súdnych dokumentoch prokurátori opísali spolubývajúceho ako „biologického muža, ktorý mal s Robinsonom romantický vzťah.“ Spolubývajúci bol transgender muž, ktorý s vrahom tvoril pár.
Spolubývajúci sa o odkaze dozvedel vďaka textovej správe od Robinsona, ktorá viedla k nasledujúcej výmene správ, ako ich prepísala stanica CNN z dokumentov:
Spolubývajúci: (pozrel pod klávesnicu a našiel lístok s textom: „Mal som príležitosť zbaviť sa Charlieho Kirka a chystám sa ju využiť.“)
Spolubývajúci: Čože?????????????? To si robíš srandu, však????
Tyler: Som stále v poriadku, láska moja, ale som ešte na chvíľu zaseknutý v Oreme. Nemalo by to trvať dlho, kým sa vrátim domov, ale ešte si musím vyzdvihnúť svoju pištoľ. Úprimne, dúfal som, že toto tajomstvo si so sebou vezmem do hrobu. Je mi ľúto, že som ťa do toho zatiahol.
Spolubývajúci: To si nebol ty, kto to spravil, však????
Tyler: Bol som to ja, prepáč.
Spolubývajúci: Myslel som, že už niekoho chytili?
Tyler: Nie, chytili nejakého šialeného starého chlapa, potom vypočúvali niekoho v podobnom oblečení. Pôvodne som si chcel ísť po zbraň z úkrytu hneď potom, ale tú časť mesta uzavreli. Je tam ticho, takmer by som mohol odísť, ale jedno vozidlo sa tam stále zdržiava.
Spolubývajúci: Prečo?
Tyler: Prečo som to urobil?
Spolubývajúci: Áno
Tyler: Už som mal dosť jeho nenávisti. Z niektorej nenávisti sa nedá dostať. Ak sa mi podarí vziať zbraň bez toho, aby si ma niekto všimol, nezanechám žiadne dôkazy. Pokúsim sa ju získať znova, dúfam, že už odišli. Nič nenasvedčuje tomu, že by ju našli.
Zvyšok správ nájdeš v dokumente alebo na webe CNN.