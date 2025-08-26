Kategórie
dnes 26. augusta 2025 o 18:42
Čas čítania 1:47
Michal Drahný

REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?

REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REFRESHER DOMÁCE ZVIERATÁ PES
Policajné psy, asistenčné psy, poľovnícke psy alebo psy, ktoré ti dajú vedieť, keď máš záchvat.

Dnes, v utorok 26. augusta, oslavujeme Medzinárodný deň psov. Je venovaný všetkým psom, od najmenších až po najväčšie, a my sme pre vás pripravili zoznam desiatich najinteligentnejších, ktorý vychádza zo štúdie Amerického kynologického klubu.

10. Austrálsky chrt

Pes príbuzný s austrálskym psom dingo je odolné pastierske plemeno s (takmer) neobmedzenou energiou. Vyšľachtili ho koncom 19. storočia krížením anglického bulteriéra, kolie a psa dingo, aby sa čo najviac podobal na vyhynuté plemeno.

Jediný zástupca austrálskeho plemena na našom zozname
Jediný zástupca austrálskeho plemena na našom zozname Zdroj: Unsplash / Kenney Badboy / Volně k užití

9. Rottweiler

Rottweiler, pes pôvodom z Nemecka, má zlú povesť kvôli prípadom útokov na deti, ale keď je správne vycvičený, je to veľmi milý a priateľský pes. Často ho využívajú policajné zložky pre jeho silu a zdatnosť.

Taký roztomilý malý rotvajler
Taký roztomilý malý rotvajler Zdroj: Unsplash / Kevin Seibel / Volně k užití
8. Papillon (motýlik)

Papillon je najšikovnejší pes na agility a superrýchly šprintér. Svoje meno dostali podľa uší, ktoré pripomínajú motýlie krídla.

Vyzerá ako čivava, ale nie je to čivava, pane. Je to papillon
Vyzerá ako čivava, ale nie je to čivava, pane. Je to papillon Zdroj: Unsplash / Niko Nieminen / Volně k užití
Michal Drahný
Michal Drahný
Reporter
Všetky články
Zdroj: akc.org
Náhľadový obrázok: Unsplash / Hannah Lim
