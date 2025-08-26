Policajné psy, asistenčné psy, poľovnícke psy alebo psy, ktoré ti dajú vedieť, keď máš záchvat.
Dnes, v utorok 26. augusta, oslavujeme Medzinárodný deň psov. Je venovaný všetkým psom, od najmenších až po najväčšie, a my sme pre vás pripravili zoznam desiatich najinteligentnejších, ktorý vychádza zo štúdie Amerického kynologického klubu.
10. Austrálsky chrt
Pes príbuzný s austrálskym psom dingo je odolné pastierske plemeno s (takmer) neobmedzenou energiou. Vyšľachtili ho koncom 19. storočia krížením anglického bulteriéra, kolie a psa dingo, aby sa čo najviac podobal na vyhynuté plemeno.
9. Rottweiler
Rottweiler, pes pôvodom z Nemecka, má zlú povesť kvôli prípadom útokov na deti, ale keď je správne vycvičený, je to veľmi milý a priateľský pes. Často ho využívajú policajné zložky pre jeho silu a zdatnosť.
8. Papillon (motýlik)
Papillon je najšikovnejší pes na agility a superrýchly šprintér. Svoje meno dostali podľa uší, ktoré pripomínajú motýlie krídla.