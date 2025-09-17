Už počas prvého dňa si ľudia požičali viac ako 400 kníh – prevažne odporúčanú školskú literatúru, cestovateľské príručky a rôzne knihy s návodmi.
V novej stanici metra vo Varšave otvorili „expresnú“ knižnicu, ktorá má byť príťažlivým kultúrnym priestorom a povzbudiť obyvateľov a dochádzajúcich, aby vymenili smartfóny za knihy. Zároveň majú možnosť vychutnať si kúsok podzemnej zelene vďaka čerstvým bylinkám rastúcim vo vertikálnej záhrade.
Podľa The Guardien, štýlová Metroteka, ktorá sa tento týždeň otvorila v stanici Kondratowicza na linke M2 v poľskom hlavnom meste, v mestskej časti Targówek, ponúka dve čitárne – pre dospelých aj deti – ako aj priestor pre verejné čítania a rôzne podujatia.
Na ploche 150 m² sa nachádza približne 16 000 kníh, ktoré si možno požičať prostredníctvom „expresného“ samoobslužného skenera s bezkontaktným čipom. Knihy možno vrátiť priamo na mieste alebo prostredníctvom pouličného knižného výdajného boxu, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Návštevníci môžu študovať v spoločnej zóne, požičať si notebook na prácu alebo si jednoducho sadnúť s bezplatnou kávou či horúcou čokoládou a oddýchnuť si po cestovaní metrom v dopravnej špičke.
Súčasťou priestoru je aj hydroponická záhradná stena, ktorá funguje bez prirodzeného slnečného svetla a pôdy a slúži na pestovanie čerstvých byliniek ako bazalka či oregano a kvetov ako kapucínky a sirôtky.
„Naším snom je, aby sa Metroteka stala vzdelávacím a kultúrnym centrom, nielen miestom, kde si ľudia chodia požičiavať knihy,“ hovorí zástupkyňa riaditeľky knižnice Targówek, Grażyna Strzelczak-Batkowska.
Už počas prvého dňa si ľudia požičali viac ako 400 kníh – prevažne odporúčanú školskú literatúru, cestovateľské príručky a rôzne „návodové“ knihy.
Prečo sa pre túto knižnicu rozhodli?
Inovatívny model knižnice si kladie za cieľ povzbudiť Poliakov k väčšiemu čítaniu. Výročný prieskum Národnej knižnice Poľska ukázal, že v roku 2024 prečítalo aspoň jednu knihu iba 41 % opýtaných – čo je pokles oproti vyše 50 % z konca 90. a začiatku 2000. rokov. Ľudia totiž čoraz častejšie siahajú po televízii, streamovacích službách a mobilných telefónoch.
Tieto čísla sú síce vyššie ako v južnej Európe, no nižšie než v škandinávskych krajinách alebo susednej Českej republike, upozorňuje riaditeľ Národnej knižnice Tomasz Makowski.
Podľa neho za tým stoja historické dôvody – Poľsko počas druhej svetovej vojny stratilo 70 % knižníc. „Niekoľko generácií tak nezažilo svojich rodičov či starých rodičov sedieť pred stenou plnou kníh,“ vysvetľuje. Zároveň však ide aj o kultúrne nastavenie, keďže „čítanie sa nespája s dospelosťou, ale so školou, učiteľmi, knihovníkmi a zvyčajne matkami, ktoré čítajú deťom“.
Okrem tejto knižnice na nezvyčajnom mieste, Národná knižnica nedávno urobila ďalší nečakaný krok – otvorila aj „hlučnú“ čitáreň – čím porušila dlhoročnú tradíciu, že v týchto priestoroch musí byť ticho.