dnes 17. septembra 2025 o 9:41
Čas čítania 1:36
Michaela Kedžuchová

Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarmo

Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma
Zdroj: instagram / @bibliotekatargowek
ZAUJÍMAVOSTI KNIHY POĽSKO
Už počas prvého dňa si ľudia požičali viac ako 400 kníh – prevažne odporúčanú školskú literatúru, cestovateľské príručky a rôzne knihy s návodmi.

V novej stanici metra vo Varšave otvorili „expresnú“ knižnicu, ktorá má byť príťažlivým kultúrnym priestorom a povzbudiť obyvateľov a dochádzajúcich, aby vymenili smartfóny za knihy. Zároveň majú možnosť vychutnať si kúsok podzemnej zelene vďaka čerstvým bylinkám rastúcim vo vertikálnej záhrade.

metroteka varšava metroteka varšava metroteka varšava metroteka varšava
Zobraziť galériu
(5)

Podľa The Guardien, štýlová Metroteka, ktorá sa tento týždeň otvorila v stanici Kondratowicza na linke M2 v poľskom hlavnom meste, v mestskej časti Targówek, ponúka dve čitárne – pre dospelých aj deti – ako aj priestor pre verejné čítania a rôzne podujatia.

Na ploche 150 m² sa nachádza približne 16 000 kníh, ktoré si možno požičať prostredníctvom „expresného“ samoobslužného skenera s bezkontaktným čipom. Knihy možno vrátiť priamo na mieste alebo prostredníctvom pouličného knižného výdajného boxu, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Návštevníci môžu študovať v spoločnej zóne, požičať si notebook na prácu alebo si jednoducho sadnúť s bezplatnou kávou či horúcou čokoládou a oddýchnuť si po cestovaní metrom v dopravnej špičke.

metroteka varšava
Zdroj: www.multibiblioteka.waw.pl

Súčasťou priestoru je aj hydroponická záhradná stena, ktorá funguje bez prirodzeného slnečného svetla a pôdy a slúži na pestovanie čerstvých byliniek ako bazalka či oregano a kvetov ako kapucínky a sirôtky.

„Naším snom je, aby sa Metroteka stala vzdelávacím a kultúrnym centrom, nielen miestom, kde si ľudia chodia požičiavať knihy,“ hovorí zástupkyňa riaditeľky knižnice Targówek, Grażyna Strzelczak-Batkowska.

Už počas prvého dňa si ľudia požičali viac ako 400 kníh – prevažne odporúčanú školskú literatúru, cestovateľské príručky a rôzne „návodové“ knihy.

Prečo sa pre túto knižnicu rozhodli?

Inovatívny model knižnice si kladie za cieľ povzbudiť Poliakov k väčšiemu čítaniu. Výročný prieskum Národnej knižnice Poľska ukázal, že v roku 2024 prečítalo aspoň jednu knihu iba 41 % opýtaných – čo je pokles oproti vyše 50 % z konca 90. a začiatku 2000. rokov. Ľudia totiž čoraz častejšie siahajú po televízii, streamovacích službách a mobilných telefónoch.

metroteka varšava
Zdroj: www.multibiblioteka.waw.pl

Tieto čísla sú síce vyššie ako v južnej Európe, no nižšie než v škandinávskych krajinách alebo susednej Českej republike, upozorňuje riaditeľ Národnej knižnice Tomasz Makowski.

Podľa neho za tým stoja historické dôvody – Poľsko počas druhej svetovej vojny stratilo 70 % knižníc. „Niekoľko generácií tak nezažilo svojich rodičov či starých rodičov sedieť pred stenou plnou kníh,“ vysvetľuje. Zároveň však ide aj o kultúrne nastavenie, keďže „čítanie sa nespája s dospelosťou, ale so školou, učiteľmi, knihovníkmi a zvyčajne matkami, ktoré čítajú deťom“.

Okrem tejto knižnice na nezvyčajnom mieste, Národná knižnica nedávno urobila ďalší nečakaný krok – otvorila aj „hlučnú“ čitáreň – čím porušila dlhoročnú tradíciu, že v týchto priestoroch musí byť ticho.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @bibliotekatargowek
