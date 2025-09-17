Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur

Po väzbe v Izraeli v roku 2019 prichádza ďalšie zatknutie podvodníka známeho z Netflixu, tentoraz v Gruzínsku.
Shimon Hayut, nechválne známy podvodník a hlavná postava populárneho dokumentu Netflixu „Tinder Swindler“, bol zatknutý po tom, čo údajne okradol ženu v Berlíne o viac ako 40 tisíc eur. Podľa denníka The New York Times bol Hayut zatknutý v utorok v Gruzínsku.
Hayut bol už predtým odsúdený za podvod v roku 2019 a v Izraeli dostal trest 15 mesiacov väzenia. Po piatich mesiacoch bol však predčasne prepustený.
Dokument „Tinder Swindler“ mapoval jeho romantické vzťahy s viacerými ženami, ktoré stretol cez aplikáciu Tinder. Využíval ich peniaze na nákup luxusných vecí, pobyty v päťhviezdičkových hoteloch a lety súkromnými lietadlami. Podľa dokumentu sa vydával za syna bohatého oligarchu a vytváral si úverové linky na mená a osobné údaje žien, s ktorými sa stretol cez aplikáciu.
Nový podvod
Hayuta podľa portálu Variety najnovšie zatkli 14. septembra na medzinárodnom letisku v Batumi po tom, čo ho vypočúvali úrady. Je obvinený z toho, že ukradol približne 43 000 eur od jednej zo žien, s ktorou sa spoznal cez Tinder – mal použiť jej kreditnú kartu a uzavrieť zmluvu na telefón na jej meno.
Predtým žena zaplatila okolo 9 tisíc dolárov za Hayutov hotel a letenky na Kajmanské ostrovy, keď jej povedal, že má zablokovanú kreditnú kartu. Tvrdí, že jej nikdy nič nevrátil; Hayut však vinu popiera.
V utorok súd rozhodol, že Hayut bude zadržaný na tri mesiace alebo kým nebude vydaný do Nemecka. Jeho právnik, Sagiv Rotenberg, uviedol, že Hayut sa proti zadržaniu odvolá a plánuje požiadať o zamietnutie prípadu v Nemecku.