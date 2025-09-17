Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. septembra 2025 o 8:41
Čas čítania 0:59
Michaela Kedžuchová

Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur

Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur
Zdroj: Instagram/Simon Leviev, Unsplash/Mika Baumeister
FILMY A SERIÁLY KRIMI NETFLIX THE TINDER SWINDLER TINDER
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po väzbe v Izraeli v roku 2019 prichádza ďalšie zatknutie podvodníka známeho z Netflixu, tentoraz v Gruzínsku.

Shimon Hayut, nechválne známy podvodník a hlavná postava populárneho dokumentu Netflixu „Tinder Swindler“, bol zatknutý po tom, čo údajne okradol ženu v Berlíne o viac ako 40 tisíc eur. Podľa denníka The New York Times bol Hayut zatknutý v utorok v Gruzínsku.

Hayut bol už predtým odsúdený za podvod v roku 2019 a v Izraeli dostal trest 15 mesiacov väzenia. Po piatich mesiacoch bol však predčasne prepustený.

The Tinder Swindler
Zdroj: Netflix/propagační materiál

Dokument „Tinder Swindler“ mapoval jeho romantické vzťahy s viacerými ženami, ktoré stretol cez aplikáciu Tinder. Využíval ich peniaze na nákup luxusných vecí, pobyty v päťhviezdičkových hoteloch a lety súkromnými lietadlami. Podľa dokumentu sa vydával za syna bohatého oligarchu a vytváral si úverové linky na mená a osobné údaje žien, s ktorými sa stretol cez aplikáciu.

Nový podvod

Hayuta podľa portálu Variety najnovšie zatkli 14. septembra na medzinárodnom letisku v Batumi po tom, čo ho vypočúvali úrady. Je obvinený z toho, že ukradol približne 43 000 eur od jednej zo žien, s ktorou sa spoznal cez Tinder – mal použiť jej kreditnú kartu a uzavrieť zmluvu na telefón na jej meno.

Predtým žena zaplatila okolo 9 tisíc dolárov za Hayutov hotel a letenky na Kajmanské ostrovy, keď jej povedal, že má zablokovanú kreditnú kartu. Tvrdí, že jej nikdy nič nevrátil; Hayut však vinu popiera.

V utorok súd rozhodol, že Hayut bude zadržaný na tri mesiace alebo kým nebude vydaný do Nemecka. Jeho právnik, Sagiv Rotenberg, uviedol, že Hayut sa proti zadržaniu odvolá a plánuje požiadať o zamietnutie prípadu v Nemecku.

Odporúčané
Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom 16. septembra 2025 o 19:03
Odporúčané
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch 16. septembra 2025 o 17:19
Odporúčané
Čoskoro sa začne natáčať nový Batman. Pattinson si scenár prečítal v prísnom utajení a za zvláštnych podmienok Čoskoro sa začne natáčať nový Batman. Pattinson si scenár prečítal v prísnom utajení a za zvláštnych podmienok 16. septembra 2025 o 12:54
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
KRIMI NETFLIX THE TINDER SWINDLER TINDER
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/Simon Leviev, Unsplash/Mika Baumeister
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
pred 2 dňami
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
včera o 14:00
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
refresher+
Odporúčané
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
pred 3 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Storky
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Lifestyle news
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu pred 14 minútami
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal pred 28 minútami
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma pred hodinou
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur pred 2 hodinami
Izrael nominoval na Oscara arabsky hovorenú drámu The Sea. V hlavnej úlohe je palestínsky chlapec pred 3 hodinami
Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom včera o 19:03
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli včera o 18:07
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch včera o 17:19
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan včera o 16:22
Taylor Swift je na vrchole nielen vďaka talentu. Harvardská expertka opísala 7 vlastností úspešného človeka, ktoré môžeš mať aj ty včera o 15:34
Spravodajstvo
Rusko Vláda Roberta Fica Správy počasie Poľsko
Viac
Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí?
pred 9 minútami
AKTUÁLNE: Ministerku Šimkovičovú prepustili z nemocnice
pred hodinou
Generálny prokurátor Žilinka definitívne zrušil obvinenia trom bývalým policajtom NAKA
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Čoskoro sa začne natáčať nový Batman. Pattinson si scenár prečítal v prísnom utajení a za zvláštnych podmienok
Filmy
včera o 12:54
Čoskoro sa začne natáčať nový Batman. Pattinson si scenár prečítal v prísnom utajení a za zvláštnych podmienok
včera o 12:54
Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky?
Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky?
pred 2 dňami
Euphoria sa vracia s treťou sériou. HBO oznámilo, kedy sa fanúšikovia dočkajú jej premiéry
Euphoria sa vracia s treťou sériou. HBO oznámilo, kedy sa fanúšikovia dočkajú jej premiéry
včera o 08:52
Netflix zverejnil nový trailer k 4. sérii Zaklínača. Takto vyzerá Liam Hemsworth v role Geralta
Netflix zverejnil nový trailer k 4. sérii Zaklínača. Takto vyzerá Liam Hemsworth v role Geralta
pred 3 dňami
Iba 15-ročný herec zo seriálu Adolescence sa zapísal do dejín. Stal sa najmladším hercom, ktorý získal cenu Emmy
Iba 15-ročný herec zo seriálu Adolescence sa zapísal do dejín. Stal sa najmladším hercom, ktorý získal cenu Emmy
pred 2 dňami
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
11. 9. 2025 16:16
Viac z Tech Všetko
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
Slovensko
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
pred 2 dňami
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
11. 9. 2025 9:13
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu
10. 9. 2025 19:05
Viac z Osobnosti Všetko
AKTUÁLNE: Vo veku 89 rokov zomrel známy americký herec a režisér Robert Redford
AKTUÁLNE: Vo veku 89 rokov zomrel známy americký herec a režisér Robert Redford
včera o 14:41
Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci
pred 3 dňami
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies
12. 9. 2025 12:59
Viac z Zdravie Všetko
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
Pózoval som Jurajovi, ktorý maľuje nahých mužov, aby našli sebalásku (Reportáž)
31. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Lana si splnila sen a kúpila si svoj vlastný byt. Vytvorila profil Kamiben, ktorým búra predsudky o živote Rómov.
Hľadáš miesto, kde získaš hlboké vzťahy? Prekvapivo to môže byť práca
PR správa
Hľadáš miesto, kde získaš hlboké vzťahy? Prekvapivo to môže byť práca
včera o 19:00
CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník?
včera o 18:00
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
V spolupráci
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
včera o 18:00
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan
včera o 16:22
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
včera o 14:00
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch
včera o 17:19
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
refresher+
Odporúčané
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
24. 3. 2024 14:30
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
včera o 18:07
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
pred 3 dňami
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia