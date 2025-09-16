Režisér Matt Reeves prezradil, že scenár je už hotový.
Batman 2 je na ceste a rovnako ako v časti z roku 2022 sa v ňom opäť objaví Robert Pattinson. Herec, známy najmä zo série Twilight, už údajne čítal scenár – no len za prísnych podmienok a v úplnom utajení.
„Bola to dlhá cesta, ale som nesmierne nadšený. Som naozaj hrdý na scenár, ktorý sme napísali, a zdieľali sme ho už aj s Robertom“ povedal režisér Matt Reeves pre Variety. Rovnako naznačil, že natáčanie druhého dielu prebehne už začiatkom budúceho roka.
Reeves zároveň prezradil, že scenár bol uložený do špeciálnej tašky so zámkom a kódom. „Pattinson bol v tom čase v New Yorku a všetko bolo pod prísnou ochranou,“ opísal, ako sa k nemu dostal samotný predstaviteľ Batmana.
A hoci sa na začiatku mnohí fanúšikovia báli, či Robertovi rola vôbec sadne – keďže ho mali stále zafixovaného ako upíra z Twilightu – dokázal svoje herecké kvality. Väčšina kritikov aj divákov sa zhodla, že Batman mu skutočne pristane.