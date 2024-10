Na HBO Max kraľuje seriál The Penguin: Spin-off k Batmanovi prekonáva rekordy v počte divákov

Seriál je vhodný pre fanúšikov krimi drám, ktoré sa viac zameriavajú na charaktery zločincov než na superhrdinov.

The Penguin je nový seriál na HBO Max, ktorý sa odohráva v temnom podsvetí Gotham City a nadväzuje na udalosti z filmu The Batman, ktorý vyšiel v roku 2022. Ide o prvý spin-off k Batmanovi a aktuálne tento seriál dominuje na prvých priečkach na viacerých streamovacích platformách.

Nová, v poradí štvrtá, epizóda zaznamenala veľký úspech. Ako informuje The Wrap, seriál hlási nárast až o 1,7 milióna divákov, a to monitorovali len USA. Na obľúbenosti získal určite aj preto, že nadväzuje na Batmana, ktorý bol veľmi úspešný a oslovil široké publikum. Ľudia si chvália aj silné herecké obsadenie a to, ako sa v seriáli zobrazuje vnútorný svet a prežívanie pocitov u zločincov.

Zdroj: HBO

Colin Farrell hrá postavu Oswalda „Oz“ Cobblepota, známeho ako The Penguin, ktorý sa snaží získať moc v kriminálnom svete Gotham. Hlavnou súperkou Penguina je Sofia Falcone, ktorú stvárňuje Cristin Milioti. Dej sa odohráva v období po chaose spôsobenom Riddlerom a odhaľuje zložité vzťahy medzi rodinami Falconovcov a Maronovcov. Seriál má temný, kriminálny tón.

The Penguin má v prvej sérii celkovo 8 epizód. Epizódy vychádzajú týždenne, pričom premiéra prvej epizódy bola 19. septembra 2024. Ďalšie epizódy budú vychádzať až do 10. novembra 2024. Zatiaľ nie sú žiadne oficiálne správy o tom, či bude seriál predĺžený na ďalšiu sériu, ale vzhľadom na popularitu a rozsiahly príbeh Gotham City sa to nevylučuje.