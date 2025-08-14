Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti BAT.
dnes 14. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 0:54
Sponzorovaný obsah

Grape 2025 je za nami: Pripomeň si najkrajšie momenty z festivalu

Grape 2025 je za nami: Pripomeň si najkrajšie momenty z festivalu
Zdroj: Grape / glo
HUDBA
Multižánrový hudobný festival napísal ďalšiu výživnú kapitolu plnú skvelej hudby, športu, originálnej zábavy a slobody.

Hlavným lákadlom festivalu bol už tradične line-up, ktorý na jednotlivé pódiá priviedol také hviezdy ako Justice, Empire Of The Sun alebo The Kooks. Pocit, keď spolu s hedlajnermi dokázali spievať a tancovať tisícky fanúšikov, bol rovnako elektrizujúci ako zimomriavky pod pódiom, z ktorého Billy Barman spolu s davom odspievali už legendárnu skladbu Doba Doba.

Silnú energiu priniesol aj GLO stage v podobe DnB challenge, okrem skvelej hudby pritiahli fanúšikov do jedinečného priestoru aj zaujímavé GLO talks s umelcami. Medzi hosťami festivalu už tradične nechýbali známe tváre – na trenčianskom letisku sme tak mohli stretnúť umelcov, influencerov a ďalšie osobnosti spoločenského života. 

Grape / glo
Zdroj: Grape / glo

Grape nie je a ani tento rok nebol len o hudbe. Tentoraz priniesol extra spojenie hudby so športom, vďaka čomu na festivale pribudlo viac športovísk a spolu s nimi dokonca aj slovenské olympijské hviezdy a reprezentanti. 

Špeciálnym bonusom dotvárajúcim magickú atmosféru boli už tradične umelecké inštalácie, interaktívne priestory a svetelné objekty, ktorým aj tento rok dominovali ikonické glo kruhy. Neprehliadnuteľný orientačný bod a vyhľadávaný fotopoint bol spolu s tematickými chill-out zónami neodmysliteľnou súčasťou festivalového života. 

Grape / glo
Zdroj: Grape / glo

Grape na trenčianskom letisku už dávno nie je len hudobným podujatím. Je to ostrov letnej slobody a kreativity, z ktorého si každý návštevník odniesol vlastný príbeh. Emóciu z koncertov, debát, športových zážitkov. Emóciu z možnosti byť súčasťou niečoho výnimočného, čo dokáže meniť pohľad na svet. Presne taký bol Grape 2025. Aj vďaka GLO.

Grape / glo Grape / glo Grape / glo Grape / glo
Zobraziť galériu
(4)
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Grape / glo
