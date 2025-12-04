Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. decembra 2025 o 12:06
Čas čítania 0:43
Hana Divišová

Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback

Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback
Zdroj: Forbes
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Jej príbeh je dôkazom, že odhodlanie a trpezlivosť dokážu zmeniť kariéru aj život.

Forbes aj tento rok udelil svoje prestížne ocenenie Osobnosť roka. Tentoraz putuje do rúk atlétky Emmy Zapletalovej, ktorá si ho zaslúžila nielen za svoje výnimočné športové výkony, ale aj za obrovskú dávku odhodlania a sily nevzdať sa.

Emma totiž dokázala prekonať až štyri únavové zlomeniny, tri roky pauzy od vrcholovej atletiky a napriek všetkým prekážkam sa dokázala vrátiť na úplný vrchol. Tento rok sa stala držiteľkou bronzovej medaily z majstrovstiev sveta v Tokiu a aktuálne patrí medzi najlepšie Európanky v šprinte na 400 metrov cez prekážky.

Forbes/Emma Zapletalova
Zdroj: Forbes

„Kto videl jej finále na majstrovstvách sveta, vie, ako vyzerá vydreté víťazstvo až do poslednej milisekundy. No to, čo jej bronzu dáva cenu zlata, sa neodohralo na tribúnach, ale v jej vnútri,“ uviedla šéfredaktorka Forbesu Lucia Okšová.

Emma Zapletalova Emma Zapletalova Emma Zapletalova Emma Zapletalova
Zobraziť galériu
(4)

„Vrátila som sa, zmenila som nejaké veci a medaila mi pripomenula celú tú cestu. Nebolo to ľahké, nevedela som, čo bude s mojou kariérou. Bol to moment, keď som si uvedomila, akú má tá medaila pre mňa hodnotu,“ povedala Emma.

Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita 20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita 4. decembra 2025 o 9:04

Emma je zároveň aj prvou držiteľkou ocenenia Osobnosť roka podľa Forbesu, ktorá je mladšia ako 30 rokov.

Odporúčané
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí 4. decembra 2025 o 11:15
Odporúčané
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť 4. decembra 2025 o 10:28
Odporúčané
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria 4. decembra 2025 o 9:38
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT
Odporúčame
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita e
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
dnes o 12:00
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
26. 11. 2025 9:00
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ) e
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Storky
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Lifestyle news
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa pred 3 hodinami
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá dnes o 13:03
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback dnes o 12:06
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí dnes o 11:15
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť dnes o 10:28
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria dnes o 09:38
Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia dnes o 08:31
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách včera o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov včera o 15:31
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Bratislava Podvod Česko
Viac
Peter Kmec komentuje „Slayádu“. Hovorí o „progresívnom klamstve“
pred 3 minútami
Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii
pred 16 minútami
VIDEO: „Slayáda“ zatiaľ nebude. Štát reaguje na novú kauzu, ktorá sa týka influencerky Emy Lacovej
pred 57 minútami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
dnes o 09:38
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
včera o 16:00
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate
pred 3 dňami
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
pred 2 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
Kultúra
pred 49 minútami
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
pred 49 minútami
Či už máš tento víkend chuť na poriadnu 00's párty, skočiť si do galérie alebo ísť si zabehať s Yakshom, nech si vyberieš čokoľvek, nudiť sa nebudeš.
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
pred hodinou
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
Menučko kartová hra
Menučko kartová hra
pred 3 hodinami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
pred 3 hodinami
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia