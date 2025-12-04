Jej príbeh je dôkazom, že odhodlanie a trpezlivosť dokážu zmeniť kariéru aj život.
Forbes aj tento rok udelil svoje prestížne ocenenie Osobnosť roka. Tentoraz putuje do rúk atlétky Emmy Zapletalovej, ktorá si ho zaslúžila nielen za svoje výnimočné športové výkony, ale aj za obrovskú dávku odhodlania a sily nevzdať sa.
Emma totiž dokázala prekonať až štyri únavové zlomeniny, tri roky pauzy od vrcholovej atletiky a napriek všetkým prekážkam sa dokázala vrátiť na úplný vrchol. Tento rok sa stala držiteľkou bronzovej medaily z majstrovstiev sveta v Tokiu a aktuálne patrí medzi najlepšie Európanky v šprinte na 400 metrov cez prekážky.
„Kto videl jej finále na majstrovstvách sveta, vie, ako vyzerá vydreté víťazstvo až do poslednej milisekundy. No to, čo jej bronzu dáva cenu zlata, sa neodohralo na tribúnach, ale v jej vnútri,“ uviedla šéfredaktorka Forbesu Lucia Okšová.
„Vrátila som sa, zmenila som nejaké veci a medaila mi pripomenula celú tú cestu. Nebolo to ľahké, nevedela som, čo bude s mojou kariérou. Bol to moment, keď som si uvedomila, akú má tá medaila pre mňa hodnotu,“ povedala Emma.
Emma je zároveň aj prvou držiteľkou ocenenia Osobnosť roka podľa Forbesu, ktorá je mladšia ako 30 rokov.