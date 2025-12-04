Medvedík čistotný vo Virgínii spadol cez strop priamo do obchodu s alkoholom, kde si urobil vlastnú párty.
Black Friday je v Spojených štátoch každoročne náročný na zvládnutie, tentoraz sa o poriadny rozruch postaral nečakaný návštevník – medvedík čistotný s talentom na „vlámačky“. Ten sa totiž po zatváračke dostal do obchodu s alkoholom v štáte Virgínia a podľa všetkého to s ním trošku prehnal.
Miestna úradníčka pre kontrolu zvierat povedala, že medvedík prepadol cez jednu zo stropných dlaždíc priamo do predajne. Následne prebehol medzi regálmi a „vypil všetko, čo mu prišlo do cesty,“ povedala.
Ráno ho zamestnanci našli pri toalete – opitého a úplne vyčerpaného. Ochrana zvierat v okrese Hanover potvrdila, že medvedík bol skutočne opitý. Po niekoľkých hodinách spánku sa našťastie prebral bez zranení.
Neskôr ho vypustili späť do prírody. A hoci to znie ako bizarný incident, pitie alkoholu u zvierat nie je vôbec raritou. Ako informuje The Guardian, konzumácia alkoholu sa vraj bežne vyskytuje v mnohých ekosystémoch – najmä u druhov, ktoré jedia sladké ovocie či nektár. Mnohé zvieratá tak alkohol pijú úplne prirodzene a pravidelne.