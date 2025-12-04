Kategórie
dnes 4. decembra 2025 o 8:31
TASR

Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia

Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia
Zdroj: Youtube/ABC News
Lekár Salvador Plasencia mu nelegálne dodával ketamín a podľa vyšetrovateľov živil jeho závislosť.

Herec Matthew Perry zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov na akútne účinky ketamínu a následné utopenie. V stredu federálny súd v americkej Kalifornii odsúdil na dva a pol roka väzenia prvého z lekárov, ktorí hercovi nelegálne dodávali ketamín.

Štyridsaťštyriročný Salvador Plasencia prevádzkoval pohotovostnú kliniku neďaleko Los Angeles a v júli sa priznal k nelegálnej distribúcii anestetika na predpis pre Perryho. Podľa súdnych dokumentov priznal, že zneužíval hercovu závislosť. Jednému z kolegov dokonca napísal, že Perry je „hlupák“, ktorého možno využiť na vlastné obohatenie.

Matthew Perry
Zdroj: Getty Images/Frederick M. Brown

Hoci Perry ketamín legálne užíval na liečbu depresie, keď mu jeho lekár nepredpísal požadované množstvo, často kontaktoval práve Plasenciu.

Ten síce neposkytol hercovi jeho poslednú dávku, no podľa súdu „dopomohol k takémuto koncu tým, že naďalej živil jeho závislosť“. Plasencia je prvým z piatich obvinených v prípade Perryho smrti, ktorý si vypočul svoj rozsudok.

