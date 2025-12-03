Hudobník s moldavskými koreňmi a zázemím v Brne nesklamal.
Calin oslávil 1. a 2. decembra v O2 arene v Prahe desať rokov na scéne, a to veľkolepým spôsobom. Prvý koncert sa vypredal do 24 hodín a druhý sa podarilo takmer vypredať.
Calin nešetril s pozvánkami hostí. Už v prvý večer sa ukázali na stagei Viktor Sheen, Cédic, juli koli, Stein27 či Ewa Farna, s ktorou má Calin nový song „Ať je klid“.
V prvý deň sa ukázal Viktor Sheen na stagei vo venue, ktorú už dobre pozná, aj vďaka vypredanej O2 s Calinom, ale aj sólo koncertu.
Calin ukázal fans aj odkaz od Miroslava Donutila - toto naozaj nebolo na našom bucketliste.
V druhý večer prišiel aj Kojo, STEIN27, Ben Cristovao, Ewa Farna, SIMILIVINLIFE či Viktor Sheen. Set bol vizuálne pútavý a najviac nás zaujala časť, v ktorej sa pred našimi očami premietal príbeh vzťahu.
1. 12.
Jedna z tanečníčok si zahrala Calinovu partnerku, s ktorou sa po znázornených hádkach spevák rozišiel. Do pamäti sa nám vryli aj gitarové tracky ako „Podvod“, ktorú na gitare dokonca zahral sám Calin. Pri pesničke „Pistácie“ sa so Sofianom objavili aj baletky.
2. 12.