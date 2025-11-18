SIMILIVINLIFE, vlastným menom Šimon Sadiv, nám prezradil tie najviac random fun facty, ale aj to, čo preňho symbolizuje jeho tetovanie na hlave a či bolelo.
SIMILIVINLIFE sa narodil v Košiciach. Po krátkom období strávenom v Bratislave sa presťahoval do Česka, kde sa stal prvým Slovákom vydávajúcim pod labelom Rychlí kluci. Šimon je self-proclaimed kávičkár, ktorý predal auto, pretože neznáša parkovanie a STK-čky. Teraz jazdí na biku, žije v Brne a počúva The Smiths.
Simi je prvý Slovák, ktorý sa stal členom rychlých kluků. Tento rok pod nimi vydal album 23:69 a EP Get Rich or Die Lovin'. Taktiež práve ukončil svoju prvú sólovú tour so zastávkami v Česku aj na Slovensku.
Keby si mal mať nejaký “signature drink”, čo by to bolo?
Double shot flat white.
Aký song si pustíš, keď si smutný?
„Meow meow“ song.
Je v Brne dobrý sekáč?
Je. Ale neviem, ako sa volá.
A je lepší ako ten v Košiciach?
Ten americký?
Áno. Neni lepší sekáč jak ten americký v Košiciach. Nikde. Proste neni.
Kto je tvoja fashion inspo?
Ian Connor.