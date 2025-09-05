Kategórie
dnes 5. septembra 2025 o 15:41
Čas čítania 0:43
Michaela Kedžuchová

Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin

Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin
Zdroj: instagram / @julikoli
HUDBA
Juli Koli známa z refrénu Calinovho hitu „Window Shopper“ vydala svoje prvé EP

Speváčka Juli Koli (Julie Kolínková) vstúpila na scénu vo veľkom štýle – koncom augusta predstavila svoje úplne prvé EP s názvom Konec prázdnin. Krátky, osemminútový projekt obsahuje štyri skladby a dokazuje, že o mladej hudobníčke ešte rozhodne budeme počuť.

Svoj prvý singel „Nemohl říct“ so Steinom (STEIN27) vydala 28. augusta. Už vtedy sa očakávalo, že song zažije úspech a dnes má na YouTube a Spotify už cez 90-tisíc replayov. O videoklip sa postaral David Said, ktorý točil aj klipy pre SIMILIVINLIFE-a „MAM P*CI. “ či „Raz to vyjde (emo song)“.

Hoci sa meno Juli Koli doteraz v médiách veľmi neobjavovalo, jej hlas poznajú fanúšikovia už dlhšie. Práve ona naspievala refrén k megahitu „Window Shopper“ od Calina, ktorý na Spotify prekročil hranicu takmer 10 miliónov streamov.

EP Konec prázdnin obsahuje štyri skladby s celkovou dĺžkou približne osem minút. Je krátke, sladko-trpké, no veríme, že ide len o ochutnávku toho, čo nám Juli v budúcnosti ešte predvedie. Na dvoch skladbách – konkrétne na „Nemohl říct“ a titulnej „Konec prázdnin“ – je v kolónke „credits“ uvedený aj Calin, a to ako spoluautor hudby aj textov.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @julikoli
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
