Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením

Na toalete by si nemal sedieť dlhšie než tri až päť minút
Toaleta sa často stala miestom, kde ľudia unikajú pred každodenným zhonom a radi tam strávia chvíľku času osamote scrollovaním sociálnych sietí či čítaním.
Nová štúdia však varuje, že dlhé sedenie so smartfónom v ruke môže mať nepríjemné zdravotné dôsledky. Zvyšuje totiž riziko vzniku hemoroidov, ktoré sú skutočne nepríjemné, informuje portál CNN.
Výskum publikovaný v PLOS One skúmal až 125 dospelých počas kolonoskopického vyšetrenia a zisťoval ich návyky v kúpeľni.
Ukázalo sa, že až dve tretiny účastníkov (t. j. 66 %) si berú telefón so sebou a títo ľudia trávia na toalete výrazne viac času než tí, ktorí smartfón nechávajú bokom.
Pravidelné „scrollovanie“ bolo spojené so 46 % vyšším rizikom vzniku hemoroidov, pričom viac ako tretina používateľov telefónov sedela na toalete dlhšie ako päť minút.
Hemoroidy vznikajú, keď sa žily v konečníku alebo okolo neho zväčšia a opuchnú, čo môže spôsobiť svrbenie, bolesť, ale aj silné krvácanie.
Podľa gastroenterologičky Trishy Pasrichy ľudia často strácajú pojem o čase, keď sú so smartfónom na toalete, a tým zbytočne zaťažujú svoje žily a môžu zásadne ohroziť zdravie svojho konečníka.
Lekári odporúčajú, aby si na toalete nesedel dlhšie než tri až päť minút. Ak chceš počas toho scrollovať po sociálnych sieťach, nastav si časovač. A keď sa nič nedeje, je lepšie vstať a skúsiť to zas za nejaký čas. Zbytočne vysedávať a namáhať si telo sa ti skutočne neoplatí a vyhneš sa tak tzv. „zlatej žile.“