Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Dôvera.
dnes 28. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 6:26
Sponzorovaný obsah

Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty

Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Zdroj: Dupe/Marielle Clark
ZAUJÍMAVOSTI ZDRAVIE ZDRAVOTNÍCTVO
Nenič si zbytočne zdravie.

Určite má každý z nás aspoň jeden návyk, ktorý praktizujeme každý deň a neuvedomujeme si, ako veľmi si tým škodíme. To, že alkohol, fajčenie či nezdravé stravovanie ničí zdravie, isto vieš – no sú tu aj iné bežnejšie zlozvyky, o ktorých možno ani nevieš, aké zdravotné problémy ti môžu spôsobiť. 

1. Dlhé sedenie bez fyzickej aktivity

Ak nie si aktívny typ a tvoja robota je sedavá, nemáme pre teba dobrú správu. Výskumníci zistili, že tí, ktorí sedia viac ako osem hodín denne bez fyzickej aktivity, mali podobné riziko úmrtia ako obezita a fajčenie. Taktiež zdĺhavé sedenie sa spája so zvýšeným krvným tlakom, vysokou hladinou cukru v krvi, nadmerným telesným tukom okolo pása a nezdravou hladinou cholesterolu.

Riešenie? Aspoň raz za deň si nájdi čas na fyzickú aktivitu, ktorú budeš vykonávať minimálne hodinu – kompenzuje to účinky sedenia. Napríklad sa prejdi po meste, behaj, navštív fitko alebo sa nauč nejaký tanec pred telkou. Ak ti to tvoja práca dovolí, striedaj sedenie so státím a chôdzou po pracovisku alebo skús pracovať na standing desku. 

TIP: Skús aj tieto 5-minútové cviky, ktoré môžeš praktizovať za stolom a pomôžu ti uvoľniť chrbticu:

@meowyoga 5 min yoga you can do from your office chair #yoga #backpain #neckpain #officeyoga ♬ Everybody Wants To Rule The World - The Moving Stills

2. Pozor na takzvaný „smartphone neck“

V dnešnej dobe máme smartfón v paprči takmer nonstop, nehovoriac o tom, ako dlho na ňom doomscrollujeme. A väčšinou času sa pozeráme na telefón so sklonenou hlavou a zalomeným krkom dole – čo podľa nejednej štúdie má zlý vplyv na tvoje telo. 

Jedna turecká štúdia poukázala na to, že čím dlhšie sa takto pozeráš na smartfón, tým viac riskuješ nielen bolesť krku, ale aj zníženú výdrž jeho svalov.

Podľa odborníka sú krčné svaly navrhnuté tak, aby dokázali uniesť váhu tvojej hlavy, ktorá má zvyčajne okolo 5 kíl. Avšak, ak ohneš krk o 15 stupňov dopredu z neutrálnej polohy, zaťaženie krčných svalov sa takmer zdvojnásobí.

Okrem bolesti svalov ti môže „smartphone neck“ spôsobovať aj bolesť prstov, lakťov a vedie aj k vážnym zdravotným problémom, ako je artritída krku a poškodenie krčnej chrbtice. 

Takže v prvom rade sa pozeraj na smartfón vo výške očí. Ak už pociťuješ svalový krč, strečing hornej trapézovej oblasti a svalov v zadnej časti krku ti pomôže zmierniť bolesť. Prípadne môžeš masírovať problematickú oblasť, napríklad aj tenisovou loptičkou. 

@justin_agustin Is this you right now? If so, try these stretches #cellphoneneck #posture #stretchroutine ♬ The Big Day - Alex Arias & Alexander Julius Wright
Dať si pauzu od smartfónu nie je na škodu nielen pre tvoj krk, ale aj pre zdravý spánok. Vedci z Harvardu zistili, že modré svetlo z obrazoviek výrazne znižuje produkciu melatonínu (hormónu, vďaka ktorému spíš).

3. Nesprávne cvičenie a preťaženie

Cvičenie je super, no nie vtedy, keď máš zlú techniku, nerobíš strečing a dvíhaš ťažšie váhy, než to tvoje telo zvládne – môžeš si vážne ublížiť. K najčastejším zraneniam patrí napríklad natiahnutie chrbta, syndróm nárazu ramena, natrhnutie rotátorovej manžety, natiahnutie bicepsu alebo patelárna tendinitída (bolesť kolena v dolnej časti jabĺčka).

Ak chceš znížiť riziko, váhy si postupne zvyšuj, nezabúdaj sa správne zahriať, dopraj si oddych a dbaj na pravidelný pitný režim. Čo sa týka techniky, tak ak nemáš absolútnu istotu, že cviky robíš správne, cvič s niekým skúseným alebo investuj do profesionálneho trénera. Áno, tréneri nie sú lacná záležitosť, no ušetria ťa zbytočných zranení a dostanú ťa do top formy efektívnejšie.

Pokiaľ máš pocit, že ťa po cvičení bolí „celý človek,“ neustále ťa trápi chrbát a budíš sa v noci na brnenie rúk, je dobré sa obrátiť na expertov, ktorí ti s bolesťami pomôžu. Jasné, nikomu sa nechce chodiť po lekároch či fyzioterapeutoch, no existuje alternatíva, vďaka ktorej nemusíš vytiahnuť ani päty z domu. 💪💆

Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila novú webovú aplikáciu AIP FYZIO, ktorú ocenia nielen aktívni športovci. Na tvoj problém poskytne personalizované odporúčanie od lekára najneskôr do 3 pracovných dní – bez zbytočného čakania v ambulancii či papierovačiek. Ako funguje?

Vyplníš stručný dotazník, kde opíšeš svoje ťažkosti. Ak máš k dispozícii zdravotnú dokumentáciu súvisiacu s tvojím problémom (MR, CT, röntgen, denzitometria a pod.), môžeš ju do aplikácie nahrať. V prípade, že máš opuch alebo nejaký kožný prejav, môžeš  priložiť ich fotografie.

Či už to budú domáce cvičenia s video návodmi, tipy na voľnopredajné lieky, alebo e-recept na lieky na predpis a zdravotnícke pomôcky. Ak to bude potrebné, dostaneš aj termín v ambulancii.
 
👉 Apka je zdarma a určená pre všetkých poistencov Dôvery starších ako 18 rokov. 
Dôvera
Zdroj: Dôvera


4. Nosenie ťažkej tašky na jednom pleci

Povedzme si úprimne, nejeden z nás nosil naloženú školskú tašku, ruksak alebo kabelku na jednom pleci. Povieš si, že „a šak čo, nič vážne“, až pokým nezistíš, čo ti to môže spôsobiť. 

Poľskí vedci zistili, že asymetrické nosenie ťažkej tašky na jednom ramene výrazne zhrbí tvoj chrbát. Ak si tašku prehodíš krížom cez hrudník, zhrbí sa ti nielen chrbát, ale aj tvoja spodná časť chrbta sa prehne dopredu.

Iná štúdia zase skúmala nosenie tašky na 30 dospelých, ktorá mala hmotnosť 17 % ich váhy (čiže ak vážiš napríklad 55 kilogramov, 17 % tvojej váhy je 9 kilogramov). Výskum ukázal, že aj takáto záťaž spôsobuje výrazné zmeny v držaní chrbtice.

Pokiaľ ti záleží na zdraví tvojej chrbtice a posturike, namiesto tašky si zaobstaraj ruksak, ktorý rovnomerne rozloží svoju váhu na obe ramená. Taktiež pozor na to, aby tvoj ruksak nebol príliš ťažký – čiže by mal ideálne vážiť menej ako 10 % tvojej telesnej hmotnosti. 

taska
Zdroj: Dupe/Rin Owen

5. Nesprávna poloha pri spaní

To, ako spíš, má väčší vplyv na tvoje zdravie, než si myslíš. Ak sa ti stáva, že sa zobúdzaš so stuhnutým krkom a bolesťou v chrbte, šanca je, že za to môže zlá spánková poloha. Pravda je ale taká, že neexistuje univerzálna poloha, ktorá by vyhovovala každému. Preto je dobré prispôsobiť ju podľa svojich potrieb. 

Prehľad šiestich štúdií zistil, že poloha na chrbte podporuje správne zarovnanie chrbtice a je spojená s nižšou bolesťou dolnej časti chrbta, zatiaľ čo spanie na bruchu ju zvyšuje v dôsledku napätia v bedrovej chrbtici. Avšak, spánok na chrbte sa neodporúča, ak máš dýchacie problémy alebo trpíš obezitou.

Ak preferuješ spať na boku, je dobré mať podporný vankúš medzi nohami, ktorý znižuje riziko bolesti. Odborníčka na spánok Sammy Margo pre denník Telegraph vysvetlila, že tehotné ženy a ľudia s tráviacimi ťažkosťami by mali spať na ľavej strane. „Platí to aj pre ľudí, ktorých zvykne páliť záha alebo trpia gastroezofageálnou refluxnou chorobou, keďže pri tejto polohe sa žalúdok nachádza nižšie než pažerák.“

6. Obhrýzanie nechtov

Vieš o tom, že obhrýzanie nechtov je zlozvyk, ktorý má približne 30 % populácie? Chronické obhrýzanie nechtov sa najčastejšie spája so stresom alebo diagnózami ako úzkosť, ADHD a OCD. Nech už je dôvod akýkoľvek, prečo si obhrýzaš nechty, tento zlozvyk môže viesť k nepríjemným problémom.

Tvoje ruky sú rajom pre baktérie, veď zober si, koľko vecí sa dotkneš za jeden deň. Všetka špina a nečistota sa ti nahromadí v nechtových lôžkach a potom si tie isté prsty dávaš do úst – „mňam.“ Zlozvyk dokáže aj mierne skriviť zuby alebo ich odštiepiť. Nehovoriac o tom, že ak si obhryziavaš aj kožu, môžeš si spôsobiť infekciu, napríklad plesňové ochorenie. 

Rozumieme, že zbaviť sa tohto zlozvyku nie je jednoduché – ale nie je to nereálne. Môžeš si kúpiť špeciálny lak na nechty z lekárne, ktorého horká chuť ťa dokáže odradiť od obhrýzania. Prípadne si môžeš dať spraviť umelé nechty, do ktorých sa len tak nezahryzneš. Ďalšou alternatívou je mať pri sebe nejakú stresovú loptičku, fidget-hračku alebo čokoľvek, čo ti pomôže uvoľniť stres.  

@kristyklin I am not a nail professional, this is just what I do and works for me!! please do your own research before starting to do your own nails at home 💕 but I previously made a video about how I managed to stop biting my nails by using builder/hard gels and many of you asked for my routine for it ✨ #nailgrowth #nailbiting #nailroutine #hardgelnails #buildergel #nailjourney #homenailsalon ♬ Aesthetic - Audiolist Productions

7. Počúvanie hudby nahlas

Problémy so sluchom má čoraz viac mladých ľudí a nie je to náhoda. Počúvame hudbu nahlas, chodíme na koncerty či do klubov, kde hrá „milión“ decibelov. Hoci sú tieto aktivity super, môžu ti priniesť vážne problémy sluchu.

Keď sa vystavuješ príliš silnému hluku, vlasové bunky v uchu sa nadmerne stimulujú, potom sa unavia a prestanú reagovať na zvuk. Čo znamená, že môžeš dočasne stratiť sluch na niekoľko minút alebo až niekoľko dní. Opakom je zase stav tinnitus, kedy sú bunky až príliš hyperaktívne a v princípe si vytvárajú vlastný zvuk, aj keď je okolo teba úplné ticho – dôsledkom čoho počuješ nepríjemné pískanie, zvonenie a šum v ušiach. 

Odborníci sa zhodujú, že vlasové bunky sa začnú poškodzovať hlukom už od 85 decibelov. Keď si uvedomíš, že hudba v kluboch a na koncertoch má okolo 110 decibelov, je to problém. Nehovoriac o tom, že rovnaké číslo dosahujú aj bežné slúchadlá. Čo teda s tým? 

@itaintezee 4 different types of Tinnitus sounds that I hear in my ears, in order of common to very rare.. #tinnitus #tinnitussounds #tinnitusprevention #hearingloss #ent ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men

Preto neignoruj, keď ti telefón povie, že počúvaš hudbu veľmi nahlas. Ak chodíš do klubov či na koncerty, zaobstaraj si špeciálne štuple do uší (zvuk netlmia, len ho robia o niečo tichším). Pokiaľ potrebuješ počúvať hudbu napríklad v práci pre lepšie sústredenie, existujú slúchadlá, ktoré tlmia okolitý zvuk a ty si tak nebudeš musieť dávať hudbu veľmi nahlas. Posledný tip: každú hodinu si rob tiché 5-minútové prestávky.

Ako poistenec Dôvery máš zadarmo nie len prístup k apke AIP FYZIO, ale máš na výber aj viac ako ďalších 60 benefitov. Môžeš mať napríklad Kožné vyšetrenie online, Lekára na diaľku, rôzne zľavy, príspevok na dentálnu hygienu a kopec iných.

Vybaviť si poistenie v Dôvere ti zaberie približne tri minúty a stačí ti len občiansky preukaz.
Ak nie si v Dôvere, prepoisti sa za 3 minúty
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Zdroj: nih.gov, mayoclinic.org, clevelandclinic.org, webmd.com, jkes.eu, nih.gov, chestnet.org, telegraph.co.uk, harvard.edu, thehearingsolution.com
Náhľadový obrázok: DUpe photos/sabrina smith, Unsplash/jessica mangano
Domov
