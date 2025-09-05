Tento víkend si môžeš užiť vychutnať jeden z najpôsobivejších astronomických úkazov roka – úplné zatmenie Mesiaca, známe aj ako krvavý Mesiac.
Tento víkend si Slovensko bude môcť vychutnať jedno z najúchvatnejších astronomických predstavení roka, a to úplné zatmenie Mesiaca. Tento úkaz sa však spojí aj s Kukuričným splnom, posledným splnom leta, píše Imeteo.sk.
V nedeľu 7. septembra 2025 sa Mesiac presunie do úplného tieňa Zeme – umbry. Umbra je najtmavšia časť tieňa, ktorý vytvára Zem alebo iné teleso.
Slnečné svetlo, ktoré prejde cez zemskú atmosféru, zafarbí jeho povrch do oranžovo-červených odtieňov, čo vytvorí dramatický „krvavý“ efekt.
Úkaz bude zo Slovenska pozorovateľný od 19:20 do 23:00, s maximom zatmenia približne o 20:11 a koncom o 21:56.
Na rozdiel od zatmenia Slnka je pozorovanie úplného zatmenia Mesiaca bezpečné voľným okom.
Ak by si však chcel/a silnejší zážitok, môžeš využiť ďalekohľad alebo teleskop. Na začiatku však bude Mesiac nízko nad obzorom, takže jeho sledovanie môže byť trochu náročnejšie.
Ďalšie zatmenie Mesiaca, ktoré bude pozorovateľné aj z Európy, nás čaká až 28. augusta 2026.