Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. septembra 2025 o 19:10
Čas čítania 0:43
Sofia Angušová

The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti

The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti
Zdroj: Ig /@theweeknd
HUDBA HUDBA THE WEEKND
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

The Weeknd oznamuje po obrovskom úspechu nové koncerty, spevák Playboi Carti sa k nemu pripojí na európskej časti turné.

Kanadský spevák The Weeknd oznámil, že jeho štadiónové turné „After Hours Til Dawn“ bude pokračovať aj budúci rok s viacerými novými zastávkami po celom svete.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na vystúpenia v Mexiku, Brazílii, viacerých európskych mestách aj vo Veľkej Británii. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Abel (@theweeknd)

Nová séria koncertov začne 20. apríla v mexickom Estadio GNP Seguro a postupne sa presunie do miest ako São Paulo, Paríž, Rio de Janeiro, Amsterdam, Londýn, Madrid či Miláno. Európska časť sa začne 10. júla v parížskom Stade de France a skončí dvoma koncertami 28. a 29. augusta v Madride.

Odporúčané
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd 2. septembra 2025 o 17:32

Na niektorých zastávkach doplní show brazílska speváčka Anitta, zatiaľ čo Playboi Carti bude sprevádzať The Weeknd počas európskej časti turné.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Abel (@theweeknd)

Turné, ktoré sa považuje za najúspešnejšie R&B turné histórie, doteraz vygenerovalo viac ako 635 miliónov dolárov a predalo vyše 5 miliónov vstupeniek, píše Billboard.

Odporúčané
Futbalový klub PSG sa spojil s The Weekndom. Pripravili spoločnú kolekciu dresov Futbalový klub PSG sa spojil s The Weekndom. Pripravili spoločnú kolekciu dresov 18. júna 2025 o 7:15

Predpredaj vstupeniek pre fanúšikov na koncerty v Mexiku a Brazílii začne 8. septembra, všeobecný predaj potom od 10. septembra prostredníctvom oficiálnej stránky turné.

Odporúčané
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ 4. septembra 2025 o 17:33
Odporúčané
Tom Holland plánuje otvoriť vlastnú školu zadarmo. Herec chce ponúknuť vzdelanie na úrovni elitných britských inštitúcií Tom Holland plánuje otvoriť vlastnú školu zadarmo. Herec chce ponúknuť vzdelanie na úrovni elitných britských inštitúcií 4. septembra 2025 o 15:49
Odporúčané
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur 4. septembra 2025 o 14:52
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HUDBA THE WEEKND
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: The Weeknd XO, Inc., Republic Records via AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
pred 2 dňami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 2 dňami
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
dnes o 14:00
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 3 dňami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Storky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Lifestyle news
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti pred 2 hodinami
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón pred 2 hodinami
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ pred 3 hodinami
Tom Holland plánuje otvoriť vlastnú školu zadarmo. Herec chce ponúknuť vzdelanie na úrovni elitných britských inštitúcií dnes o 15:49
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov dnes o 15:36
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur dnes o 14:52
VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja dnes o 14:04
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná dnes o 13:17
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko dnes o 12:29
Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027 dnes o 11:07
Spravodajstvo
Volodymyr Zelenskyj Správy počasie Vojna na Ukrajine Donald Trump
Viac
Čínsky prezident vyzdvihol priateľstvo so Slovenskom. Peking chce prehlbovať spoluprácu s EÚ
pred hodinou
Počet obetí v Lisabone stúpol na 16. Ďalších 5 ľudí je vážne zranených
pred 2 hodinami
Fico sa zajtra stretne so Zelenským. Okrem iného budú rokovať aj o energetickej infraštruktúre
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
včera o 08:52
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
dnes o 17:00
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou
pred 3 dňami
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania
dnes o 09:28
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd
pred 2 dňami
Marko Damian vydal nový track OVCE. V klipe si holí hlavu a otvorene kritizuje systém
Marko Damian vydal nový track OVCE. V klipe si holí hlavu a otvorene kritizuje systém
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Filmy
dnes o 13:17
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
dnes o 13:17
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad
včera o 09:55
Trailer na nový seriál od Marvelu odhaľuje známych superhrdinov ako zombies. Je určený len pre dospelých
včera o 13:07
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Viac z Gastro Všetko
Kde v Bratislave pracovať v cool prostredí a pri dobrej káve? Tieto kaviarne sú stvorené pre notebooky či učenie
Odporúčané
Kde v Bratislave pracovať v cool prostredí a pri dobrej káve? Tieto kaviarne sú stvorené pre notebooky či učenie
dnes o 11:00
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
28. 8. 2025 14:00
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
24. 8. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Móda
pred 2 hodinami
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
pred 2 hodinami
Značka Crocs vytvorila puzdro na telefón.
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
pred 3 hodinami
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
dnes o 17:00
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
V spolupráci
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
dnes o 15:00
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
včera o 14:54
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
dnes o 13:17
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
pred 3 dňami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
30. 8. 2025 9:38
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia