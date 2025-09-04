The Weeknd oznamuje po obrovskom úspechu nové koncerty, spevák Playboi Carti sa k nemu pripojí na európskej časti turné.
Kanadský spevák The Weeknd oznámil, že jeho štadiónové turné „After Hours Til Dawn“ bude pokračovať aj budúci rok s viacerými novými zastávkami po celom svete.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na vystúpenia v Mexiku, Brazílii, viacerých európskych mestách aj vo Veľkej Británii.
Nová séria koncertov začne 20. apríla v mexickom Estadio GNP Seguro a postupne sa presunie do miest ako São Paulo, Paríž, Rio de Janeiro, Amsterdam, Londýn, Madrid či Miláno. Európska časť sa začne 10. júla v parížskom Stade de France a skončí dvoma koncertami 28. a 29. augusta v Madride.
Na niektorých zastávkach doplní show brazílska speváčka Anitta, zatiaľ čo Playboi Carti bude sprevádzať The Weeknd počas európskej časti turné.
Turné, ktoré sa považuje za najúspešnejšie R&B turné histórie, doteraz vygenerovalo viac ako 635 miliónov dolárov a predalo vyše 5 miliónov vstupeniek, píše Billboard.
Predpredaj vstupeniek pre fanúšikov na koncerty v Mexiku a Brazílii začne 8. septembra, všeobecný predaj potom od 10. septembra prostredníctvom oficiálnej stránky turné.