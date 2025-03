Playboi Carti na poslednú chvíľu odkladá vydanie albumu I AM MUSIC. Čaká na slohu od Young Thuga

Očakávaný album má meškanie.

Playboi Carti mešká s vydaním albumu, na ktorý mnohí fanúšikovia netrpezlivo čakajú, keďže posledný album vydal pred 5 rokmi s názvom Whole Lotta Red. Raper naplánoval vydanie albumu o polnoci stredoeurópskeho času (u nás je to 6 hodín ráno), no neskôr oznámil, že vydanie presunie o tri hodiny, teda by mal vyjsť o 9 hodine ráno nášho času. Album však stále nie je na žiadnej streamovacej platforme.

Playboi Carti na svojom účte na X (predtým Twitter) napísal: „HAD TO WAIT 4 THUG 2 SEND HIS VERSE.“ Naznačil tým, že raper Young Thug mešká s odoslaním slohy k ich spoločnému featu, ktorý má byť súčasťou dosky. Album okrem toho prinesie mnoho ďalších známych a veľkých mien, vrátane Travisa Scotta a The Weeknda, ale môžeme sa tešiť aj na Skeptu či Futurea.