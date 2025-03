Raper The Game cez víkend odohral svoj koncert v pražskom klube Roxy, no jeho návšteva hlavného mesta nebola bez kontroverzií.

Raper The Game cez víkend odohral svoj koncert v pražskom klube Roxy. Na svojom Instagrame zdieľal sériu príbehov z centra Prahy a neskôr natočil video, v ktorom mu pražskí mestskí policajti udeľujú pokutu za jazdu na bicykli.

V ďalších príbehoch tvrdí, že strážnici sa dopúšťaju rasizmu, keďže inému cyklistovi bielej farby pleti, ktorý rovnako prechádzal v rovnakej zóne na bicykli, udelili len napomenutie. V ďalšom príbehu zdieľal, ako policajti odťahujú auto z centra, pričom pridal popis: „Policajti sú dnes nejakí nervózni, vyzerá, že sú nasr*ní lol.“

The Game je legenda amerického rapu, známa okrem iného aj beefmi s inými rapermi, ako sú 50 Cent či Eminem. Najnovšie sme o ňom informovali v súvislosti s očakávaným albumom rapera Kanyeho Westa. Na jednej z trackov, ktoré Kanye produkoval, totiž The Game rapuje do vysemplovanej verziu piesne Tiny Turner.