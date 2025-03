REFRESHNI SI PLAYLIST: Rytmus rapuje o kríze vo vzťahu na novom EP, Separ zas posiela ukážky z nabombeného albumu

Posledný týždeň bol v znamení kvalitného domáceho aj zahraničného rapu. Vypočuj si všetky TOP novinky.

Prvý marcový týždeň priniesol kvantum nových hudobných nahrávok, ktoré stoja za pozornosť. Separ odhalil ukážky zo svojho pripravovaného LP Neviem, ktorý bude online na streamoch na konci marca, členovia CONSPIRACY FLAT STUDIO vydali spoločný album Stereodr*gy, Rytmus predstavil EP venované rodine a životu a nechýba ani porcia fresh amerického rapu či nový popový album od Lady Gaga.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy.

1. Rytmus – RODINA, LOVE & SPEV

Rytmus bol po vydaní pokračovania ságy Bengoro hudobne menej aktívny, ale všetkých svojich fanúšikov potešil vo štvrtok podvečer, keď vydal EP RODINA, LOVE & SPEV. Na obale je okrem Rytmusa aj jeho syn Sanel na streche Cybertrucku.

Novinka, na ktorej 48-ročný interpret spolupracoval najmä s Filipianom a Niou, obsahuje 5 trackov a trvá približne štvrťhodinu. Počas tohto času člen Kontrafaktu ponúkne vyváženú kombináciu rapu, R&B a popu, pričom otvára viacero citlivých tém zo svojho života.

K tracku PRI SEBE, v ktorom Rytmus opisuje krízu vo vzťahu s manželkou Jasminou, vznikol aj skvelo spracovaný vizuál v réžii Mikiho Goldyho. Vypočuj si celé EP RODINA, LOVE & SPEV a v komentári nám napíš svoj názor.

Démony z minulosti stále chcú svoj podiel.

Pretože chcem pekný život, cítia, že ich spláchnem pod zem.

2. Separ – Neviem (Album Snippets)

Separ postupne odkrýva podobu svojho šiesteho sólového albumu Neviem, ktorý dostal bláznivý cover a bude obsahovať 17 plnohodnotných trackov.

LP je plné zvučných domácich hostí vrátane Yzomandiasa, Sameya, kolegov z DMS, Hard Rica, Luca Brassiho10x či Mateja Straku, ale najviac vynikajú dve mená – dcéra Anička v tracku Krv Neni Voda a americká hviezda French Montana, ktorý nahral svoju slohu do nahrávky Body To Body počas svojej návštevy na Slovensku v lete 2024.

Najočakávanejší slovenský rapový album v roku 2025 bude dostupný online na streamoch na konci marca. Zatiaľ si vypočuj ukážky jednotlivých trackov, medzi ktorými nájdeš aj pilotný singel 7DIGITS či pozvánku na Separov koncert na Tehelnom poli s názvom Dojdi.

3. CONSPIRACY FLAT STUDIO – Stereodr*gy

Slovenskú rapovú scénu zastupujú v tohtotýždňovom zozname tiež členovia CONSPIRACY FLAT STUDIO, ktorí vydali spoločný album Stereodr*gy.

Shimmi, AstralKid22, Tisci a guapanova nahrali v štúdiu 12 plnohodnotných trackov, ktoré majú charakteristický zvuk a prejav jednotlivých členov CFS. Každý z interpretov zanechal na nahrávke svoj rukopis a výsledkom je kvalitný labelový album, aký sme v našich končinách nepočuli dlhý čas – naposledy v prípade Milion Plus a projektu KRTEK MONEY LIFE z roku 2018. Album skvelo doplnili slohami tiež Luca Brassi10x, SIMILIVINLIFE či Separ.

Pozri si tiež videoklip k tracku Celine, ktorý je prácou agentúry WE DONT CARE WE CREATE, a má svetové parametre.

Neviem, či sa zachránim alebo zomriem.

Je*ať na ostatných, toto je o mne.

4. Fridayy feat. Meek Mill – Proud Of Me

10 bodov z 10 dávame tracku Proud Of Me, ktorý spoločne nahrali Fridayy a Meek Mill na nový album Some Days I’m Good, Some Days I’m Not prvého menovaného interpreta.

Úvod nahrávky otváre Fridayy, ktorý si vylial srdce na dlani, aby následne naskočil na beat Meek Mill a doručil rovnako kvalitnú slohu. Vypočuj si emotívnu skladbu Proud Of Me so sprievodným videoklipom z ulíc Filadelfie, ktorá je rodným mestom oboch raperov, čo dodalo celému dielu ešte väčšiu silu.

Too many voices in my head, just know I'm hearin' you loud.

I'm walkin' 'round, smile on my face, just know I'm hurtin' inside.

Oh yeah, I'm hurtin' inside.

5. Millyz feat. NoCap – I Understand

Veľmi zaujímavý featuring predstavili tento týždeň tiež Millyz a NoCap, keď vydali singel I Understand spoločne so sprievodným vizuálom, v ktorom sú okrem oboch raperov s luxusnými autami v pozadí aj zábery veriacich z kostola.

Millyz aj NoCap v texte rozoberajú skutočný život so všetkými problémami, ktoré prináša, čo nás chytilo za srdce. Ak ti je blízky úprimný rap, nahrávka I Understand sa ti bude páčiť.

I didn't pray last night, right ,coz I'm a man and I'm not tryna put this weight on God.

6. LUCKI – Bad InFluence Freestyle

Podarenú novinku vydal tento týždeň aj LUCKI, a to v podobe nahrávky Bad InFluence Freestyle.

28-ročný raper z Chicaga, ktorý minulý rok vydal skvelý album GEMINI, otvára novú éru svojej kariéry vo veľkom štýle. LUCKI túži všetkým dokázať, že patrí do elitnej kategórie interpretov a nie náhodou si v prvej časti tracku vybral inštrumentál nahrávky Against All Odds od Tupaca. Šikovný interpret sa venuje množstvu tém – od smrti Nipseyho Husslea až po fanúšikov, ktorí si mysleli, že nemá čo ponúknuť.

I could care about a lot, but I don't.

It's a difference between a not and a won't.

7. Lady Gaga – MAYHEM

Najväčším tohtotýždňovým globálnym releasom je nový album od Lagy Gaga. Hviezdna speváčka dnes o polnoci odhalila podobu LP s názvom MAYHEM, ktoré obsahuje 14 trackov a trvá približne 55 minút.

MAYHEM je skutočným návrátom k hudobnej podobe 38-ročnej rodáčky z New Yorku a ponúka jej najexperimentálnejšiu a najsurovejšiu tvorivú tvár. Výsledkom je dielo, ktoré Gaga vytvorila bez akýchkoľvek obmedzení a tlaku na svoju osobu, čo potvrdila v rozhovore pre Vogue. Radi by sme vypichli tracky Vanish Into You a Killah, na ktorom spolupracovala s Gesaffelsteinom.