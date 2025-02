Nová hudba od domácich aj zahraničných hviezd.

Máme za sebou ďalší týždeň, ktorý priniesol kvantum novej hudby, a to nielen v Amerike, ale aj na európskej scéne. Fresh tracky vydali veľké rapové hviezdy spoza veľkej mláky, zatiaľ čo domáci interpreti predstavili albumy, ktoré budeme počúvať dlhší čas.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.

1. Karlo – Diabol V Slabom Tele

Karlo je voľný už niekoľko mesiacov a 20. februára vydal nový sólový album s názvom Diabol V Slabom Tele, ktorý obsahuje 8 trackov vrátane predtým vydaného videosinglu Dory na feate s 13Many.

Horúca novinka s neprehliadnuteľným zeleno-čiernym obalom síce trvá len 20 minút čistého času, ale napriek tomu ukazuje rapera z labelu Milion Plus v skvelej forme. Karlo strieda flowy a chŕli skvelé bars do tučných beatov, ktoré nemôžeme dostať z hlavy. Okrem hlavného protagonistu nájdeš na albume aj už spomínaného rapera 13Many, Nik Tenda a TKX, ktorý svojim charakteristickým prejavom hviezdi v tracku Kurz. Práve ten je (zatiaľ) náš favorit a nechýba ani v oficiálnom playliste.

M+ definícia toho, že v jednote je sila.

Kde sú tie tri roky, celé sa mi to zdá ako chvíľa.

2. Nerieš – Naspäť Domov

Spomedzi všetkých releasov za posledných sedem dní nás najviac prekvapil nový album od skupiny Nerieš, ktorý nesie názov Naspäť Domov a obsahuje rovnako osem trackov s trvaním na úrovni 25 minút.

Chalani z Pezinka novinkou nadviazali na svoj minuloročný úspešný projekt HELLO, ktorý sme zaradili do TOP 5 slovenských rapových albumov za prvú polovicu 2024. Gabryell a Matej Straka pripravili veľmi sympatickú zmes, ktorú tvoria tracky charakteristické pre ich staršiu tvorbu s fresh prvkami, čo nás vo finále veľmi baví. Medzi hosťami sú Separ a Luca Brassi10x, ktorí doručili slohy na už známe videosingle MISSHIT a Sorry Not Sorry.

Chcel som sa k rozchodu vyjadriť.

No omylom som nahral iba diss (shit).

Nikdy to nevydám, lebo viem.

Že z toho nebudem mať nič.

3. reezy – SKELLY

Podobne ako v predchádzajúcich týždňoch aj tentoraz sme do zoznamu zaradili aj nemeckú rapovú tvorbu. O tvoju pozornosť sa uchádza interpret menom reezy, ktorý so svojim posledným albumom Mr. Misunderstood z roku 2023 ovládol rebríček v domácej krajine a v Rakúsku, respektíve vo Švajčiarsku obsadil druhú pozíciu.

Rodák z Frankfurtu predstavil nový track s názvom SKELLY s dlhým inštrumentálnym introm, ktorý potom doplní o surový text. Všetko v sprievode skvelého vizuálu v zimnej krajine plnej rýchlych áut.

Baby, wenn du willst, mache ich ein Kind in dein'n Belly, ich bin mir sicher, ich bin ready.

4. Don Toliver & Speedy feat. j-hope from BTS & Pharrell Williams – LV Bag

Len pred približne pol rokom vydal Don Toliver svoj posledný album Hardstone Psycho s motocyklovou atmosférou a teraz prichádza s úplne novým zvukom. Zverenec Travisa Scotta oficiálne predstavil track s názvom LV Bag, ktorý nahral s j-hope a Pharrellom Williamsom a naživo zaznel na poslednej prehliadke Louis Vuitton.

Kreatívny riaditeľ francúzskej módnej ikony zabezpečil produkciu s ľahkou melódiou, ktorá ti navodí príjemný pocit, zatiaľ čo Toliver a j-hope sa postarali o vokálnu časť. Všetko spolu funguje na jednotku s hviezdičkou a nepochybujeme o tom, že track LV Bag bude v trendoch dlhší čas.

LV bag, big swag on me (LV bag).

Throwin' out cash, club ecstasy (ecstasy).

5. Yung Lean – Forever Young

Len málo raperov má okolo svojej osobnosti vybudovanú takú silnú auru a fanbase ako Yung Lean, ktorý v januári oznámil vydanie nového sólového albumu s názvom Jonatan.

28-ročný rodák zo Štokholmu dnes o polnoci predstavil prvý track z plánovanej novinky, ktorý nesie názov Forever Young. O svižnú produkciu sa postaral Rami Dawood a Lean predviedol zručnosti za mikrofónom s nezvyčajne jemným textom. Album Jonatan by mal byť dostupný na streamoch niekedy v priebehu jarnej sezóny.

If you take it away, wouldn't dare me to change (ah).

Yeah, but your loved could have changed (ah).

If you leave, I will stay, I still love you today.

6. Quavo – Trappa Rappa

Raper, ktorý minulý rok vystúpil na Slovensku v rámci festivalu Rubicon v Nitre, má za sebou nespočetné množstvo hitov, a to v rámci sólovej tvorby aj pod hlavičkou skupiny Migos.

Najnovšie nám servíruje nahrávku Trappa Rappa, v ktorej sa venuje dvojtvárnosti toho, že je superhviezdou, pričom dáva do kontrastu svoje súčasné úspechy so špinou, ktorú musia robiť jeho známi v Atlante, aby prežili. V rovnakom štýle je natočený aj videoklip rozdelený na dve časti obrazovky.

Balenciaga, Bottega and Prada, just took her virginity (oh)

Pop out, I told her to match my energy, gangsters in the vicinity (gang).

7. Selena Gomez, benny blanco & Gracie Abrams – Call Me When You Break Up

Záver zoznamu venujeme novinke s názvom Call Me When You Break Up, za ktorou stojí Selena Gomez spoločne so svojim snúbencom Bennym Blancom a speváčkou Gracie Abrams.

Track, ktorý bude súčasťou pripravovaného albumu zamilovanej dvojice I Said I Love You First, má chytľavú melódiu aj text a súčasťou je tiež zábavný videoklip natočený na prednú kameru telefónu. Nový rádiový hit ako vínko.

Call me when you break up.

I wanna be the first one on your mind when you wake up.