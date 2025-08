Marián vytváral bezpečnostné systémy pre letiská, Disney parky, ale aj banky, pre ktoré aktuálne pracuje. V rozhovore prezradil, koľko je s tým práce, ako často odráža útoky hackerov, ako AI zmení svet a koľko zarábajú bezpečnostní experti.

Marián mal blízko k PC už od šiestich rokov, keď dostal svoj prvý počítač a vďaka svojej zvedavosti začal zisťovať, ako to všetko funguje. Aj vďaka tomu sa dostal do IT a neskôr ku kyberbezpečnosti, keď ochraňoval systémy letísk, zábavných parkov a v posledných rokoch aj systémy bánk, ktoré sám stavia.

V rozhovore nám prezradil, ako sa k tomu dostal, aké zručnosti na to treba, ako hackeri zbankrotovali jednu banku za dva dni, či by dokázal aj on sám banke ukradnúť milióny dolárov a prečo by to nikdy neurobil.

Vysvetlil nám, v čom spočívajú zatiaľ nepochopené hrozby umelej inteligencie, a povedal nám bizarný príbeh o slovenskej inštitúcii, ktorej systém stojí na jedinom mužovi, ktorý má viac ako 80 rokov a nemá ho kto nahradiť.