Marsa Matrouh patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov. Lákajú ich najmä tieto atrakcie

Púštne dobrodružstvá, staroveké záhady a priezračné tyrkysové more. Čo majú spoločné? Všetko nájdeš na jednom mieste – v Marsa Matrouh. Táto oblasť pri Stredozemnom mori v severnom Egypte už roky patrí medzi top voľby Slovákov na dovolenku a niet sa čomu čudovať. Egypt ponúka podmanivú zmes starobylých pamiatok, rozsiahlych púští a úrodných nílskych údolí lemujúcich pobrežie Stredozemného a Červeného mora.

Ak hľadáš exotickú destináciu, kam nemusíš cestovať dlhé hodiny a zohreješ sa tu aj počas skorej jesene, pripíš si na svoj bucket list Egypt. Konkrétne oblasť Marsa Matrouh, ktorá je považovaná za egyptský Karibik. Piesočnaté biele pláže, tyrkysové more či romantické zátoky obklopené dychberúcimi útesmi si môžeš užiť bez únavného cestovania. Priamy let z Bratislavy či z Košíc trvá zhruba 3 hodinky.

Toto bude znieť ako klišé, ale slávne pyramídy v Gize proste musíš aspoň raz v živote vidieť na vlastné oči. V Egypte stojí viac než 100 pyramíd, avšak 3 legendárne pyramídy tvoriace súčasť nekropoly v Gize nemajú konkurenciu.

Chufuova pyramída (známa aj ako Cheopsova pyramída alebo Veľká pyramída v Gíze) je z nich najväčšia a najstaršia. Druhá je Rachefova pyramída, tiež známa ako Chefrénova pyramída a najmenšou z troch hlavných pyramíd je Menkaureho pyramída. Tieto tri monumenty sa nachádzajú na okraji Káhiry a dodnes sú jednou z najznámejších a najnavštevovanejších archeologických lokalít na svete.

Menej známa, no o nič menej ohurujúca je aj Sakkára, archeologická oblasť ukrývajúca najstaršiu egyptskú pyramídu. Táto rozsiahla staroveká nekropola slúžila ako pohrebisko pre hlavné mesto Memphis. Vyhni sa davom turistov a navštív úchvatnú Džoserovu pyramídu, mastaby či mnohopočetné hroby a pohrebné komplexy faraónov.

Egypt nie sú len púšte a pamiatky. Priezračné tyrkysové more lemované nekonečnými plážami s oslnivo bielym pieskom sú dôvodom, prečo si oblasť Marsa Matrouh získala prívlastok egyptský Karibik. Medzi absolútne must-see rozhodne patrí pláž so zátokou Almaza Bay, ktorej názov v preklade znamená „diamant“, malebná pláž Agiba (v preklade „zázrak“) lemovaná vysokými skalami či nádherná Kleopatrina pláž. Práve na nej sa nachádzajú aj skaly zvané Kleopatrine kúpele, s ktorými sa viaže dávna legenda. Podľa nej sa práve tu kúpala nádherná panovníčka.

Ak ťa láka trochu akcie, vyskúšať si môžeš windsurfing, kitesurfing či jazda na vodnom skútri – možností je neúrekom. More v Marsa Matrouh je známe svojou krištáľovo čistou, tyrkysovou farbou, ktorá pripomína Karibik. To zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť pre všetky vodné aktivity. Nudiť sa tu určite nebudeš.

Priamo v meste Marsa Matrouh sa ukrýva najobľúbenejší Líbyjský trh, kde nájdeš bylinky, produkty z púšte, olivový olej aj sušenú moringu. Tržnice nevynechaj ani pri návšteve Alexandrie, druhého najväčšieho egyptského mesta. Môžeš sa tu prechádzať hodiny a objavovať skutočné poklady Ak chceš skutočne autentický zážitok, nezabudni na zlaté pravidlo – vyjednávaj. Vyjednávanie o cene totiž patrí k miestnej kultúre a bez neho dobrý obchod na trhu určite neurobíš.

Starobylú Alexandriu si pred dávnymi rokmi zamilovala aj samotná Kleopatra. Teba počas jej návštevy celkom iste očarí napríklad Alexandrijská knižnica, ktorá v staroveku patrila k najvýznamnejším knižniciam sveta, slávne Katakomby Kom el-Shuqqafa či luxusný Palác Montaza s nádhernými záhradami.

Oáza Siwa je jednou z najizolovanejších obývaných oblastí Egypta, kde by si davy turistov hľadal iba márne. Namiesto toho tu nájdeš majestátny hrad Shali, staroveké hrobky a slané tyrkysové jazierka, ktorými oáza Siwa preslávená. Sú totiž slanšie než Mŕtve more, vďaka čomu majú aj množstvo liečivých účinkov. Priamo v srdci jazera Siwa leží ostrov Fatnas, na ktorom nájdeš nielen malebné zákutia a výhľady, ale aj dokonalý pokoj.

Návšteva oázy Siwa je jedným z najobľúbenejších výletov dovolenkárov. Vďaka svojim horúcim prameňom a palmovým hájom totiž ponúka jedinečný únik od masového turizmu.



Ponúka uvoľnenú atmosféru, tichšie ulice a možnosť spomaliť a nasať púštny život. Aj dnes tu máš možnosť vidieť somárske povozy a typický miestny život, ktorý si zachováva svoju autenticitu.

📌 Kedy navštíviť Egypt? Egypt je celoročnou destináciou, no najlepšie počasie na návštevu je od októbra do mája, kedy sú teploty príjemné na objavovanie pamiatok aj relax na pláži. V zimných mesiacoch (december až február) sú teploty vzduchu miernejšie, no more si stále udržuje príjemných 21-24 °C. Počas letných mesiacov sú teploty samozrejme vyššie, no Stredozemné more dosahuje až 27 °C, čo je ideálne na kúpanie a potápanie.