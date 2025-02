Elon Musk sa nedávno objavil v Oválnej pracovni prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, no nebol tam sám – sprevádzal ho jeho štvorročný syn X Æ A-12, známy aj ako X. Hoci Musk hovoril o svojich plánoch a víziách, pozornosť médií rýchlo strhol jeho syn, ktorý údajne prezidentovi povedal niečo v zmysle: „Chcem, aby si bol ticho.“ („I want you to shut your mouth up.“)

Niektorí používatelia sociálnych sietí však tvrdia, že chlapec bol ešte drsnejší a povedal: „Zavri tú svoju zas*anú hubu.“ Podľa Daily Mail sa diskusie na internete rýchlo rozprúdili, aj po tom, ako sa objavili tvrdenia, že malý X Trumpovi dokonca povedal: „Ty nie si prezident, mal by si odísť.“

🚨Elon Musk's son, little X, told Donald Trump on a hot mic yesterday that he's not the president and he needs to go away. Oh, and he also told him to 'shut the fuck up.' Little X knows who the real boss is - Elon! 😂 pic.twitter.com/lo2v9K3Lyt