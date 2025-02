Elon Musk chcel odkúpiť OpenAI. Šéf firmy jeho ponuku odmietol a vtipne zareagoval

V pondelok Elon Musk prišiel s nečakanou ponukou. Jeho investori informovali, že Elon chce odkúpiť OpenAI, ktorá je v rukách jej šéfa Sama Altmana. Ponúka až 97,4 miliardy dolárov za spoločnosť. Šéf spoločnosti OpenAI ju však nepredáva informuje CNN.

Šéf Sam Altman reagoval na jeho ponuku a navrhol, nech mu teda Elon predá sociálnu sieť X. Musk sa so šéfom spoločnosti OpenAI dobre pozná, založili spolu OpenAI v roku 2015.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want