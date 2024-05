Elon Musk tvrdí, že je mimozemšťan: „Nikto mi to neverí.“ Vraj ak bude môcť poskytnúť dôkazy, zverejní ich na Twitteri

Miliardár sa v skutočnosti narodil v Juhoafrickej republike, hoci on tvrdí, že jeho pôvod je mimozemský.

V Paríži od 22. do 25. mája prebiehala významná konferencia VivaTech, na ktorej sa zúčastnil aj podnikateľ a miliardár Elon Musk. V minulosti ľudí už šokoval tvrdeniami, že je z iného sveta a podľa jeho slov je mimozemšťan. Na túto tému sa ho na konferencii spýtal aj moderátor, informuje Daily Star.

„Verí vám niekto, že ste mimozemšťan?“ spýtal sa moderátor. „Áno som mimozemšťan. Stále to ľuďom hovorím, no nikto mi neverí,“ odpovedal s úsmevom podnikateľ počas videohovoru s moderátorom. Musk zároveň dodal, že ak by mohol poskytnúť dôkaz o svojom mimozemskom pôvode, urobil by to na svojej sociálnej sieti X (predtým Twitter), ktorú vlastní. Miliardár sa však v skutočnosti narodil v Transvaale v Juhoafrickej republike v roku 1971, pričom má americké aj kanadské občianstvo.

Elon Musk. Zdroj: TASR/AP/Jae C. Hong

Elon Musk je známy svojimi kontroverznými vyjadreniami a správaním. Najnovšie jeho firma Neuralink pracuje na čipoch, ktoré sa budú dať implantovať do mozgu. Prvý pokus už majú za sebou, no implantácia neprebehla bez komplikácií. Pacient bol však mimo ohrozenia života.

Sociálna sieť X, ktorú Musk vlastní, je zasa priestorom absolútnej slobody. Takmer vôbec na nej neexistuje cenzúra, vo veľkom tam používatelia zdieľajú porno či iný explicitný obsah. Najnovšie plánujú skryť aj lajky, aby nikto nezistil, čo sa používateľom páči.