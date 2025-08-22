Kategórie
dnes 22. augusta 2025 o 16:00
Čas čítania 4:07
Zdenka Hvolková

Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku

Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku
Zdroj: restartnisa.sk
ZAUJÍMAVOSTI BICYKLE CESTOVANIE CESTOVANIE PO SLOVENSKU KAM CEZ VÍKEND KAM NA VÝLET – SLOVENSKO SLOVENSKO TURISTIKA
Objav s nami tie najkrajšie cyklotrasy, ktoré spájajú prírodné krásy, kultúrne poklady a pestré zážitky od západu až po východ krajiny.

Slovensko je krajina, ktorá ponúka cyklistom oveľa viac než len dobrý tréning. Od rovinatých trás popri veľtokoch, cez malebné doliny až po vysokohorské výzvy - dalo by sa povedať, že naše malebné Slovensko má čo ponúknuť každému nadšencovi dvoch kolies.

Či už hľadáš rodinný výlet, pokojný deň v prírode, alebo adrenalínový výšľap, cyklotrasy na západe, v strede i na východe Slovenska ponúkajú pestrú paletu zážitkov. V tomto článku ti prinášame výber najzaujímavejších trás, ktoré stoja za to nielen pre svoju prírodnú krásu, ale aj historické pamiatky, výhľady a sprievodné atrakcie.

Bicykel
Zdroj: archív OOCR Stredné Slovensko
ZÁPADNÉ SLOVENSKO

1. Dunajská cyklotrasa (EuroVelo 6)

Trasa: Bratislava - Gabčíkovo - Komárno - Štúrovo
Dĺžka: cca 170 km
Náročnosť: ľahká
Povrch: asfalt, spevnené cesty (95 %)
Typ: cestná / trekingová
Vhodné pre: rodiny, rekreační cyklisti, deti (časť trasy)

Táto ikonická cyklotrasa vedie pozdĺž Dunaja, pričom prechádza cez atraktívne miesta ako vodné dielo Gabčíkovo, mesto Komárno so zaujímavým historickým centrom a končí v Štúrove s možnosťou prechodu do Ostrihomu. Trasa je takmer úplne po rovine, často oddelená od premávky, ideálna pre rodiny s deťmi. Na trase sú viaceré odpočívadlá, možnosti občerstvenia a kúpanie v termálnych kúpaliskách.

Celý úsek Dunajskej cyklotrasy pritom vedie pozdĺž EuroVelo 6 cez povesťami opradené údolie Nibelungengau a jedinečné údolie Wachau. Ak by si si chcel výlet poriadne predĺžiť, cyklotrasa sa vinie popri opátstve Stift Melk, cez kultúrne mestečko Krems a mesto kvetov Tulln, a potom cez Klosterneuburg, Viedeň, Petronell a Hainburg až do Bratislavy.

dunajská cyklotrasa dunajská cyklotrasa dunajská cyklotrasa dunajská cyklotrasa
Zobraziť galériu
(6)
2. Štefánikova cyklomagistrála

Trasa: Bratislava - Kamzík - Pezinská Baba - Brezová pod Bradlom - Košariská
Dĺžka: cca 100 km
Náročnosť: stredná až ťažká
Povrch: lesné cesty, asfalt, štrk
Typ: horská
Vhodné pre: skúsení cyklisti, milovníci prírody, výhľadov

Hrebeňovka cez Malé Karpaty je výzvou pre zdatnejších cyklistov. Trasa vedie krásnymi lesmi, hrebeňovými chodníkmi a ponúka množstvo výhľadov. Prechádza okolo zaujímavých miest ako Červený Kameň, Smolenický zámok a vrchol Bradlo s Mohylou M. R. Štefánika. Odporúčaná pre MTB a e-biky.

Začiatok či koniec cyklotrasy sa nachádza na križovatke cykloturistických trás v obci Košariská. Hneď za obcou trasa stúpa a vchádza do lesov Malých Karpát. Po krátkom stúpaní klesá do doliny Dvoly, ktorá je krásne upravená a nachádzajú sa tu pamätníky SNP. Na križovatke so zelenou trasa odbáča doľava a prudko stúpa do lokality Komárová.

štefánikova cyklomagistrála štefánikova cyklomagistrála štefánikova cyklomagistrála mohyla štefánikova cyklomagistrála
Zobraziť galériu
(7)
3. Vážska cyklomagistrála - zo západu na sever

Trasa: Hlohovec - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Strečno
Dĺžka: cca 170 km
Náročnosť: ľahká až stredná
Povrch: asfalt, spevnený štrk
Typ: cestná / trekingová
Vhodné pre: všetky vekové kategórie

Cyklomagistrála kopíruje tok Váhu a vedie prevažne po rovinatej trase. Zastávky ako kúpele v Piešťanoch, historické centrum Trenčína či Budatínsky zámok v Žiline z nej robia ideálny cyklovýlet na viac dní. Trasa je ľahko dostupná vlakom a dá sa absolvovať aj po úsekoch.

Možno ťa zaujme, že Vážska cyklomagistrála je zároveň aj jednou z najdlhších cyklotrás na Slovensku, keďže je prepojená na český systém cykloturistických trás. Vedie popri Váhu po hrádzach a priľahlých komunikáciách z Komárna do Žiliny, resp. pod hrad Strečno. Značená je v úseku Piešťany - Žilina, značenie je však miestami staré a poškodené.

vážska cyklomagistrála vážska cyklomagistrála vážska cyklomagistrála vážska cyklomagistrála
Zobraziť galériu
(7)
STREDNÉ SLOVENSKO

4. Okolo Liptovskej Mary

Trasa: Liptovský Mikuláš - Bobrovník - Liptovský Trnovec - Liptovský Mikuláš
Dĺžka: 50–57 km
Náročnosť: stredná
Povrch: asfalt, poľné cesty
Typ: okruh
Vhodné pre: rekreační cyklisti, e-bike

Tento panoramatický okruh obkolesuje najväčšiu slovenskú priehradu a ponúka dychberúce výhľady na Tatry. Cestou možno navštíviť archeopark Havránok, kostol vo Svätom Kríži či využiť možnosti kúpania a občerstvenia. Odporúčaná kombinácia asfaltu a poľných ciest vyžaduje aspoň trekingový bicykel.

Spoznávanie rázovitých liptovských obcí s tradičnými kostolíkmi striedajú prejazdy rozľahlými lúkami s výhľadmi na vodnú hladinu, scenériu Nízkych, Západných a Vysokých Tatier, ako aj Chočských vrchov. Terén je členitý, ale bez dlhých alebo príliš náročných stúpaní. Cykloturistická trasa vedie buď po menej frekventovaných cestách druhej a tretej triedy alebo poľnými spevnenými či nespevnenými cestami.

liptovská mara cyklotrasa liptovská mara cyklotrasa liptovská mara cyklotrasa
Zobraziť galériu
(3)
5. Gaderská dolina

Trasa: Blatnica - Gaderská dolina - späť
Dĺžka: cca 16 km
Náročnosť: ľahká
Povrch: asfalt
Typ: tam a späť
Vhodné pre: rodiny, deti

Jedna z najmalebnejších dolín Veľkej Fatry je ideálna na krátky výlet s deťmi. Plynulá asfaltka vedie popri potoku, okolo skál a viacerých lavičiek či prístreškov. Trasa nemá takmer žiadne stúpanie a je vhodná aj pre cyklovozíky.

Ide o jednu z najdlhších dolín vo Veľkej Fatre. Trasa vedie miernym terénom po asfaltovej ceste krásnou Gaderskou dolinou a končí pri lokalite Veterné v závere doliny.

blatnica gaderská dolina cyklotrasa blatnica gaderská dolina cyklotrasa blatnica gaderská dolina cyklotrasa blatnica gaderská dolina cyklotrasa
Zobraziť galériu
(4)
6. Kráľova hoľa (vrcholovka)

Trasa: Šumiac - Kráľova hoľa
Dĺžka: cca 14 km (jednosmerne)
Náročnosť: ťažká
Povrch: asfalt
Typ: stúpanie / MTB výzva
Vhodné pre: športovci, výkonnostní cyklisti

Jedno z najvyšších miest dostupných bicyklom na Slovensku. Výšľap ponúka náročné serpentíny a vysoké prevýšenie, ale výhľad z vrcholu Kráľovej hole na celé Tatry a Horehronie stojí za to. Asfaltový povrch je vhodný aj pre gravel alebo e-bike.

Cyklotrasa na Kráľovú hoľu zo Šumiaca je určite obľúbenou destináciou predovšetkým pre milovníkov horskej cyklistiky. Táto trasa ti ponúka nielen výzvu v podobe 12-kilometrového stúpania s prevýšením 1040 metrov, ale aj odmenu v podobe nádherných výhľadov z vrcholu, ktoré patria medzi najkrajšie v Nízkych Tatrách.

kráľova hoľa cyklotrasa kráľova hoľa cyklotrasa kráľova hoľa cyklotrasa
Zobraziť galériu
(3)
VÝCHODNÉ SLOVENSKO

7. Slavošovský tunel - okruh

Trasa: Slavošovce - Kopráš - Magnezitovce - Slavošovce
Dĺžka: cca 25,5 km
Náročnosť: stredná
Povrch: asfalt, štrk, lesné cesty
Typ: okruh
Vhodné pre: MTB, e-bike, rodiny so staršími deťmi

Táto unikátna cyklotrasa vedie cez dva železničné tunely a krásne prírodné prostredie. Jej začiatok sa nachádza na križovatke s cyklomagistrálou Slovenský Kras a končí v centre mesta Revúca. Jedinečnou atrakciou tejto cyklotrasy sú viac ako 2 kilometre dlhý Slavošovský tunel, Koprášský tunel, Koprášský viadukt a Štítnický vodný hrad.

V tuneloch je potrebné dávať pozor na turistov a odvodňovací kanál uprostred. Mierne stúpania striedajú roviny a technické úseky, takže trasa je výbornou kombináciou histórie a prírody. Pred tunelom ťa tiež čaká odpočinkový areál s ihriskom.

slavošovský tunel cyklotrasa slavošovský tunel cyklotrasa slavošovský tunel cyklotrasa slavošovský tunel cyklotrasa
Zobraziť galériu
(6)
8. Hnilecká cyklomagistrála

Trasa: Dedinky - Hnilec - Mníšek nad Hnilcom - Margecany
Dĺžka: cca 70 km
Náročnosť: stredná
Povrch: asfalt, spevnené cesty
Typ: lineárna
Vhodné pre: rekreační cyklisti

Cyklotrasa kopíruje dolinu Hnilca cez obce s bohatou baníckou históriou. Ponúka výhľady na Slovenský raj, a ak zvolíš správny smer, vedie najmä z kopca. Trasu možno rozdeliť na kratšie úseky a kombinovať s vlakom.

Trasa Hnileckej cyklomagistrály ťa prevedie 11 obcami Hnileckej doliny. V niektorých z nich sa dajú dokonca vidieť prvky autentického vidieckeho života, prvky pôvodnej architektúry, či cirkevné i svetské budovy historického významu.

hnilecka cyklomagistrala hnilecka cyklomagistrala hnilecka cyklomagistrala hnilecka cyklomagistrala
Zobraziť galériu
(4)
Na Slovensku sa točia nielen kolesá bicyklov, ale aj nekonečné príbehy cyklistických dobrodružstiev. Nezáleží na tom, či brázdiš roviny popri riekach, zdolávaš horské serpentíny, alebo len hľadáš pohodový výlet s deťmi - každé šliapnutie pedálom ťa zavedie bližšie k prírode, k histórii aj k sebe samému. Slovensko je pripravené ťa prekvapiť na každom kilometri.

BICYKLE CESTOVANIE CESTOVANIE PO SLOVENSKU KAM CEZ VÍKEND KAM NA VÝLET – SLOVENSKO SLOVENSKO TURISTIKA
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: cykloportal.sk, Google Maps, ITIC
