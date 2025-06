Mnohí si myslia, že Slovensko poznajú lepšie ako svoje dlane. Je to však pravda?

Skús sa vžiť do roly cestovateľa, ktorý vidí z každého mesta len jednu jedinú pamiatku. Stačí to na to, aby si ho spoznal? V tomto kvíze ťa čakajú desiatky miest - veľkých aj malých, známych aj menej očakávaných, a ku každému len jedna pamiatka, zvláštnosť alebo dominanta, podľa ktorej budeš musieť uhádnuť, o ktoré mesto ide.

Priprav sa na drevené kostoly, banské sochy, secesné budovy a možno aj na pár poriadnych chytákov. Koľko z nich trafíš správne?