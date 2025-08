Persona 5: The Phantom X prináša nového hrdinu, a to slovenského Jánošíka. Legendárny zbojník sa v hre stáva symbolom boja za slobodu a spravodlivosť.

Najnovší prírastok do ikonickej série Persona dorazil aj na západný trh. Hoci Persona 5: The Phantom X nesie v sebe charakteristické prvky svojich predchodcov, nezaobišla sa bez zmien, píše portál Gamerant.

Hra Persona 5: The Phantom X je spin-off hra série Persona 5 a je vyvinutá spoločnosťou Black Wings Game Studio - prvé vydanie hry bolo 26. júna 2025. V hre hráči zastupujú postavu Wondera, študenta strednej školy, ktorý vedie vlastnú verziu skupiny Phantom Thieves.

Hra spája prvky sociálnej simulácie a RPG. Ako hlavná postava využívaš svoj voľný čas na zlepšovanie svojich schopností a prehlbovanie vzťahov s ostatnými postavami.

Prvou Personou hry sa stáva nečakaný spojenec – Jánošík, ktorý je inšpirovaný Jurajom Jánošíkom, legendárnym zbojníkom zo Slovenska, ktorý sa v hre objavuje ako Persona typu Assassin.

Zatiaľ nie je jasné, prečo sa tvorcovia rozhodli do hry zaradiť slovenského Jánošika, no ide bezpochyby o jeden z najprekvapivejších a zároveň najzaujímavejších prvkov celého titulu. Jánošík v hre symbolizuje rebéliu proti útlaku – čo perfektne zapadá do tematického rámca série Persona.