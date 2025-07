ChatGPT je čoraz väčšou súčasťou našich životov. Okrem bežného vyhľadávania informácií ho mnohí začínajú využívať aj ako terapeuta. Práve preto vyvolalo nedávne vyjadrenie od šéfa OpenAI zmiešané reakcie – aj keď si používateľ vymaže históriu chatu, niektoré informácie môžu byť za určitých okolností stále dohľadateľné, prípadne použité ako evidencia na súde.

Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman podľa NDTV uviedol, že z bezpečnostných dôvodov môžu byť niektoré zmazané chaty opätovne vyhľadateľné. „Ešte pred rokom nad tým nikto nepremýšľal a teraz si myslím, že je to obrovská otázka: Ako budeme zaobchádzať so zákonmi v tomto smere,“ povedal.

Sam Altman tells Theo Von about how people use ChatGPT as a therapist and there needs to be new laws on chat history privacy:



“If you go talk to ChatGPT about your most sensitive stuff and then there's a lawsuit, we could be required to produce that.”pic.twitter.com/xbqiMsx5Du