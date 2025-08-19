Na Netflix čoskoro príde nový seriál. Dráma od tvorcu Peaky Blinders rozpovie príbeh slávnej rodiny Guinnessovcov, ktorá stojí za celosvetovo známou značkou tmavého piva. Netflix odhalil prvé zábery z natáčania aj dátum premiéry.
Obľúbená streamovacia služba Netflix oznámila nový historický seriál s názvom House of Guinness, ktorý si diváci budú môcť pozrieť od 25. septembra. Seriál nám priblíži, čo stojí za úspechom pivovaru Guinness.
Za scenárom seriálu stojí Steven Knight, ktorý písal scénár aj pre úspešný seriál Peaky Blinders či pre pripravovaný film o Jamesovi Bondovi. Projekt vznikol v spolupráci produkčných spoločností Kudos (Banijay UK) a Nebulastar, píše portál Deadline.
Dej nás prenesie do 19. storočia, kedy po smrti Sira Benjamina Guinnessa nastáva zásadný zlom v histórii rodiny aj pivovaru, ktorý sa stal svetovým symbolom Írska. Príbeh sleduje jeho deti: Arthura (Anthony Boyle), Edwarda (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) a Bena (Fionn O’Shea) a tiež osudy ľudí spojených s výrobou a distribúciou legendárneho tmavého piva.
Seriál tak nebude len o rodinných sporoch medzi súrodencami a o tlaku, ktorý na nich kladie spoločnosť, ale ukáže aj život obyčajných ľudí z pivovaru, ktorí tiež stáli za úspechom značky Guinness svojou každodennou prácou. Príbeh sa neodohráva iba v Dubline, ale aj v New Yorku.
V seriáli sa predstaví mnoho známych tvárí, napríklad James Norton, Jack Gleeson, Dervla Kirwan, Danielle Galligan, Ann Skelly či Michael McElhatton a mnohí ďalší. Réžiu majú na starosti anglický režisér Tom Shankland a libanonská herečka a režisérka Mounia Akl.