dnes 19. augusta 2025 o 19:18
Čas čítania 0:53
Sofia Angušová

Tvorca Peaky Blinders rozpovie príbeh o slávnej rodine pivovarníkov. Seriál House of Guinness už čoskoro dorazí na Netflix

Tvorca Peaky Blinders rozpovie príbeh o slávnej rodine pivovarníkov. Seriál House of Guinness už čoskoro dorazí na Netflix
Zdroj: Netflix
FILMY A SERIÁLY NETFLIX PIVO PIVOVARY
Na Netflix čoskoro príde nový seriál. Dráma od tvorcu Peaky Blinders rozpovie príbeh slávnej rodiny Guinnessovcov, ktorá stojí za celosvetovo známou značkou tmavého piva. Netflix odhalil prvé zábery z natáčania aj dátum premiéry.

Obľúbená streamovacia služba Netflix oznámila nový historický seriál s názvom House of Guinness, ktorý si diváci budú môcť pozrieť od 25. septembra.  Seriál nám priblíži, čo stojí za úspechom pivovaru Guinness. 

Netflix Netflix Netflix Netflix
Zobraziť galériu
(5)

Za scenárom seriálu stojí Steven Knight, ktorý písal scénár aj pre úspešný seriál Peaky Blinders či pre pripravovaný film o Jamesovi Bondovi.  Projekt vznikol v spolupráci produkčných spoločností Kudos (Banijay UK) a Nebulastar, píše portál Deadline.

NETFLIX PIVO PIVOVARY
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Netflix
