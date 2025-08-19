Síce sa leto pomaly blíži ku koncu, v Európe sa zvyšuje počet ochorení prenášaných komármi. Objavujú sa prípady západonílskej horúčky, čikungunye aj dengy, pričom najviac ich hlásia obľúbené dovolenkové destinácie, Taliansko a Francúzsko.
Letné mesiace sú pre komáre ideálnym obdobím a s nimi prichádza aj riziko šírenia viacerých vírusov. Tento rok zdravotníci v Európe evidujú stovky prípadov západonílskej horúčky, čikungunyi a dokonca aj dengy, informuje portál euronews.com.
K šíreniu prispievajú nielen častejšie cesty do zahraničia, ale aj teplejšie počasie, ktoré im poskytuje priaznivé podmienky.
Západonílska horúčka sa v tomto roku rozšírila do viacerých krajín vrátane Talianska, Grécka či Srbska. Najviac postihnuté je Taliansko, kde evidujú vyše 270 prípadov. V Grécku evidujú 35 prípadov. Hoci väčšina nakazených má len mierne ťažkosti, približne jeden zo 150 prípadov vedie k vážnym komplikáciám.
Čikungunya zas naberá na sile najmä vo Francúzsku, kde sa počet nakazených vyšplhal na vyše sto. Choroba spôsobuje vysoké teploty, bolesti kĺbov a celkovú vyčerpanosť. Vo väčšine prípadov má mierny priebeh, no starší ľudia a malé deti môžu mať ťažší stav.
Posledné ochorenie, ktoré sa šíri, je Denga, ktorá sa však v Európe zatiaľ objavuje menej často. Sporadické prípady zaznamenali najmä vo Francúzsku, kde sa objavilo 11 prípadov za tento rok.
Okrem Francúzska sa však Denga objavila aj v Taliansku či Portugalsku. Hoci vo svete patrí medzi najrozšírenejšie vírusové ochorenia prenášané komármi, liečba je obmedzená a prevencia zostáva najspoľahlivejšou ochranou.
Na dovolenku si preto nezabudni zbaliť repelent, ktorý ťa ochráni pred otravným hmyzom. Okrem neho ti pomôžu aj ochranné sieťky na oknách.