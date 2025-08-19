Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. augusta 2025 o 16:01
Čas čítania 0:53
Sofia Angušová

V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov

V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov
Zdroj: James Gathany, CDC, Public domain, via Wikimedia Commons
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE CHOROBY DOVOLENKA KOMÁRE ZDRAVIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Síce sa leto pomaly blíži ku koncu, v Európe sa zvyšuje počet ochorení prenášaných komármi. Objavujú sa prípady západonílskej horúčky, čikungunye aj dengy, pričom najviac ich hlásia obľúbené dovolenkové destinácie, Taliansko a Francúzsko.

Letné mesiace sú pre komáre ideálnym obdobím a s nimi prichádza aj riziko šírenia viacerých vírusov. Tento rok zdravotníci v Európe evidujú stovky prípadov západonílskej horúčky, čikungunyi a dokonca aj dengy, informuje portál euronews.com.

K šíreniu prispievajú nielen častejšie cesty do zahraničia, ale aj teplejšie počasie, ktoré im poskytuje priaznivé podmienky.

Odporúčané
Po suchom začiatku leta prichádza sezóna komárov. V Bratislave sa udomácnil druh, ktorý prenáša tropické choroby Po suchom začiatku leta prichádza sezóna komárov. V Bratislave sa udomácnil druh, ktorý prenáša tropické choroby 14. augusta 2025 o 9:31

Západonílska horúčka sa v tomto roku rozšírila do viacerých krajín vrátane Talianska, Grécka či Srbska. Najviac postihnuté je Taliansko, kde evidujú vyše 270 prípadov. V Grécku evidujú 35 prípadov. Hoci väčšina nakazených má len mierne ťažkosti, približne jeden zo 150 prípadov vedie k vážnym komplikáciám.

Čikungunya zas naberá na sile najmä vo Francúzsku, kde sa počet nakazených vyšplhal na vyše sto. Choroba spôsobuje vysoké teploty, bolesti kĺbov a celkovú vyčerpanosť. Vo väčšine prípadov má mierny priebeh, no starší ľudia a malé deti môžu mať ťažší stav. 

Odporúčané
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha 18. augusta 2025 o 17:49

Posledné ochorenie, ktoré sa šíri, je Denga, ktorá sa však v Európe zatiaľ objavuje menej často. Sporadické prípady zaznamenali najmä vo Francúzsku, kde sa objavilo 11 prípadov za tento rok.

Okrem Francúzska sa však Denga objavila aj v Taliansku či Portugalsku. Hoci vo svete patrí medzi najrozšírenejšie vírusové ochorenia prenášané komármi, liečba je obmedzená a prevencia zostáva najspoľahlivejšou ochranou.

Odporúčané
Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur 10. augusta 2025 o 15:48

Na dovolenku si preto nezabudni zbaliť repelent, ktorý ťa ochráni pred otravným hmyzom. Okrem neho ti pomôžu aj ochranné sieťky na oknách. 

Odporúčané
Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break 18. augusta 2025 o 18:00
Odporúčané
VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali 19. augusta 2025 o 14:23
Odporúčané
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 19. augusta 2025 o 11:02
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
CESTOVANIE CHOROBY DOVOLENKA KOMÁRE ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: James Gathany, CDC, Public domain, via Wikimedia Commons
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
dnes o 07:00
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
včera o 17:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Storky
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Lifestyle news
V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov pred 46 minútami
Posun vo vyšetrovaní smrti Matthewa Perryho: „Ketamínová kráľovná“ priznáva vinu vo veci predávkovania pred hodinou
VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali pred 2 hodinami
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň pred 3 hodinami
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky pred 3 hodinami
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty dnes o 11:53
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 dnes o 11:02
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur dnes o 10:06
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík dnes o 08:51
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Dopravné správy Doprava Donald Trump
Viac
V Šuranoch rastie batériová fabrika. Plánuje zamestnať tisíce ľudí
pred 7 minútami
Vo fínskom parlamente našli mŕtveho poslanca. Podľa médií spáchal samovraždu
pred hodinou
Stretnutie Trumpa a Putina môže byť v Maďarsku. Dôvodom je, že vystúpili z Medzinárodného trestného súdu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
Slovensko
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
dnes o 07:00
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
dnes o 08:51
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha
včera o 17:49
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty
dnes o 11:53
Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break
V spolupráci
Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break
včera o 18:00
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
včera o 12:38
Viac z Osobnosti Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
15. 8. 2025 12:29
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
dnes o 08:51
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Viac z Móda Všetko
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
včera o 11:00
KVÍZ: Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené?
dnes o 11:00
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
11. 8. 2025 11:19
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
včera o 16:04
Posun vo vyšetrovaní smrti Matthewa Perryho: „Ketamínová kráľovná“ priznáva vinu vo veci predávkovania
pred hodinou
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Late Night Shopping Days v Designer Outlet Parndorf: zľavy až do 80 % a párty s DJ-om EKG
Móda
pred hodinou
PR správa
Late Night Shopping Days v Designer Outlet Parndorf: zľavy až do 80 % a párty s DJ-om EKG
pred hodinou
Priprav sa na 20. – 22. augusta.
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň
pred 3 hodinami
Kaufland otvára 25. K Park: Partizánske čaká veľká párty so Separom a Alanom Murinom
PR správa
Kaufland otvára 25. K Park: Partizánske čaká veľká párty so Separom a Alanom Murinom
pred 3 hodinami
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky
pred 3 hodinami
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
dnes o 11:02
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
dnes o 08:51
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
včera o 10:00
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
včera o 12:38
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
včera o 11:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia