dnes 18. augusta 2025 o 17:49
Čas čítania 1:11
Zdenka Hvolková

Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha

Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha
Zdroj: Facebook / Barbora Hůlková
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE DOVOLENKA TESTOVANIE NA ZVIERATÁCH TÝRANIE ZVIERAT ZVIERACIA RÍŠA
V zátoke Coraya pri egyptskom letovisku Marsa Alam našli potápači mladú morskú korytnačku s menom „Láďa“ vyrytým hlboko do panciera.

Ako vysvetlila Barbora Hůlková, ktorá žije v Egypte a na prípad upozornila, pancier korytnačky nie je mŕtva škrupina.

„Dnes mi do directu prišla táto fotka a úprimne - zostala som v šoku. Malá korytnačka, ktorá bola ešte pred pár dňami v zátoke Coraya úplne v poriadku, má dnes na svojom pancieri vyryté meno. Pravdepodobne nožom. A s veľkou pravdepodobnosťou od českého turistu.“

„Možno si niekto povie - je to iba nápis, o nič nejde. Ale toto nie je iba nápis. Pancier korytnačky nie je necitlivý ani mŕtvy. Je to živá súčasť jej tela, pretkaná nervami a cievami. Korytnačka cíti každý dotyk, každý tlak, každý rez. Predstavte si, že by vám niekto nožom rezal do mäsa pod nechtom. Tak presne takto to korytnačku bolelo. A okrem bolesti hrozí aj infekcia, ktorá ju môže stáť život,“ pokračovala.

Prípad vyvolal silné reakcie medzi miestnymi aj turistami. Mnohí na sociálnych sieťach vyjadrili znechutenie nad tým, ako mohol niekto niečo také urobiť. Diskutujúci tiež upozornili, že takéto správanie hádže zlé svetlo na ostatných návštevníkov krajiny.

V Egypte platí prísny zákaz dotýkania sa morských živočíchov, pričom porušenie môže byť pokutované. Navyše, pancier je živá časť tela s nervami a cievami - akékoľvek poškodenie môže mať vážne následky pre zdravie zvieraťa.

korytnačka
Zdroj: Facebook / Barbora Hůlková

„Tento čin nie je vtip. Nie je to suvenír. Nie je to roztomilý podpis. Je to vrchol bezohľadnosti, krutosti a ľudskej hlúposti. Malý, bezbranný tvor, ktorý si pláva morom, sa namiesto obdivu a ochrany stretne s niečím, čo mu navždy poznamená telo. A to len preto, že niekto chcel mať pocit, že „zanechal stopu,“ dodala Barbora v príspevku na Facebooku.

Každý z nás má moc a zodpovednosť chrániť to, čo je vzácne a zraniteľné. Namiesto toho, aby sme zanechávali stopy v pancieroch zvierat, zanechajme ich radšej vo vlastnom správaní a rešpekte k prírode.

CESTOVANIE DOVOLENKA TESTOVANIE NA ZVIERATÁCH TÝRANIE ZVIERAT ZVIERACIA RÍŠA
Náhľadový obrázok: Facebook / Barbora Hůlková
