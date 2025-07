Kristína, dnes už stredoškoláčka, sa začala projektu venovať ako 11-ročná žiačka Základnej školy V. Paulínyho-Tótha v Senici. Myšlienku na projekt priniesol jej učiteľ Ondrej Odokienko.

Mladá Seničanka Kristína Žáková dosiahla mimoriadny úspech na medzinárodnej environmentálnej súťaži GENIUS Olympiad, ktorá sa konala v júni 2025 v americkom meste Rochester. So svojím projektom Žabie taxi, ktorý sa venuje ochrane migrujúcich obojživelníkov, zaujala odbornú porotu a odniesla si čestné vedecké uznanie v kategórii veda.

Cieľom Žabieho taxi bolo zabezpečiť bezpečný prechod obojživelníkov cez cesty počas ich jarnej migrácie, keď sú častými obeťami premávky. Projekt sa za roky rozrástol a v lokalitách Prietrž, Cerová a Kunov sa Kristíne spolu s tímom dobrovoľníkov podarilo zachrániť takmer 4 000 žiab a iných obojživelníkov.

Zdroj: Facebook / 1.Základná škola Senica

Z malého mesta do svetového finále

Vďaka svojmu projektu získala už ako deviatačka Cenu dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, ktorá jej otvorila dvere do finále GENIUS Olympiad. Do súťaže sa tento rok prihlásilo až 1 698 projektov zo 66 krajín sveta, pričom do finále sa dostalo iba 498 z nich.

„Po zistení, že som sa naozaj do USA prebojovala, som bola nadšená. Po piatich rokoch projektu a niekoľkomesačnej príprave práve na Genius Olympiad, sa to podarilo a ja som bola finalistka. Ale ak budem úprimná, aj som sa bála. Predsa len je to ďaleko a úplne iný svet. No o tom, že pôjdem, som bola rozhodnutá. Predsa len to bola obrovská príležitosť,“ hovorí Kristína exkluzívne pre Refresher.

„Súťaž prebiehala v Rochestri v štáte New York. Bývali sme na campuse Rochester Institute of Technology. Campus aj škola ma očarili.“ Spolu s ňou súťažila aj ďalšia slovenská finalistka zo Zvolena.

Ocenenie aj životná lekcia

Kristína získala čestné uznanie a zaradila sa tak medzi 40 % najlepších projektov súťaže. No okrem diplomu si odniesla aj veľa životných skúseností.

Najviac ju tešil záujem o životné prostredie. „Za seba môžem povedať, že zažiť, ako ľudia z rôznych koncov sveta spolu nielenže vychádzajú, ale aj uzatvárajú priateľstvá, je úžasné. Taktiež vidieť toľko mladých ľudí zaujímať sa o životné prostredie ma veľmi tešilo. Dostala som príležitosť nahliadnuť na možné riešenia environmentálnych problémov z pohľadu ostatných talentovaných mladých ľudí.“

Zdroj: Facebook / 1.Základná škola Senica

A čo ďalej?

Kristína plánuje vo svojej práci pokračovať. „Environmentálnym témam sa plánujem venovať aj naďalej. Je čím ďalej aktuálnejšia a mali by jej venovať pozornosť nielen mladí. Za našu planétu sme predsa zodpovední všetci.“