Jeff Bezos a jeho snúbenica Lauren Sánchez si povedia „áno“ už tento týždeň v Benátkach.

Na trojdňovej svadobnej oslave sa očakáva účasť svetových celebrít, medzi inými Katy Perry, Oprah Winfrey, Mick Jagger či Ivanka Trump. Prípravy už niekoľko dní vzbudzujú pozornosť nielen kvôli rozpočtu v miliónoch dolárov, ale najmä pre obrovský environmentálny dosah celej akcie.

Podľa talianskeho portálu Affaritaliani má do mesta priletieť približne 96 súkromných lietadiel. A to je problém. Každý z týchto letov totiž podľa výskumu z roku 2024 vyprodukuje v priemere 3,6 tony CO₂. Spolu teda svadobná letecká premávka vyprodukuje približne 345 ton emisií, čo zodpovedá množstvu, aké vyprodukuje 27 300 osobných áut za jeden deň. A to hovoríme len o prílete, nie o spiatočnej ceste.

Zdroj: Vogue

Kritika Bezosa na seba nenechala dlho čakať. Zatiaľ čo väčšina ľudí cestuje bežnými linkami, Bezosovi hostia si dopriali komfort vlastných lietadiel. V kontexte klimatickej krízy a rastúcej snahy o znižovanie uhlíkovej stopy to mnohí vnímajú ako neetické a nezodpovedné.

Protestujúci už predtým vyjadrili nespokojnosť s tým, že Bezos údajne „prenajal celé mesto“, a teraz sa ich hnev sústreďuje na ekologickú stopu jeho luxusného predĺženého víkendu. Benátčania tvrdia, že ho v meste nechcú a tvrdia, že takáto svadba je len ďalším dôkazom toho, ako je historické mesto zneužívané bohatými návštevníkmi

Zakladateľ Amazonu síce odmietol fámy o svadbe za 600 miliónov dolárov, ale aj odhadovaných 15–20 miliónov zanecháva silný dojem. Rovnako ako fakt, že len doprava hostí vytvorí stovky ton CO₂ - a to len pre tri dni osláv.