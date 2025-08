Švédsky hudobný festival Way Out West prichádza s nezvyčajnou ponukou.

„Keď už nie sú žiadne lístky, nastupuje silné FOMO. Ľudia začnú hovoriť, že by sa vzdali takmer čohokoľvek, aby si nejaký zaobstarali. Jedna veta, ktorú často počuješ, keď sa lístky minú? ‚Dal by som zaň aj obličku,‘“ vysvetľuje festival na svojej oficiálnej Kidney Pass stránke.

Švédsky hudobný festival Way Out West tak prichádza s nezvyčajnou ponukou - vstupenku môžeš získať tak, že sa zaregistruješ ako darca orgánov. Festival, ktorý sa koná od 7. do 9. augusta v Göteborgu, a už je vypredaný, predstavil tzv. Kidney Pass, reakciu na častú frázu fanúšikov: „Dal by som za to aj obličku.“

Festival Way Out West vo Švédsku. Zdroj: www.wayoutwest.se

Kidney Pass môžu získať osoby staršie ako 18 rokov so švédskym rodným číslom, ktoré sa zaregistrujú do národného registra darcov orgánov. Po odoslaní potvrdenia registrácie organizátorom budú zaradení do výberu o trojdňový festivalový lístok.

„Zapojením sa nielenže hovoríte, že by ste dali obličku za lístok, ale ukazujete, že skutočne podporujete darcovstvo orgánov - tým, že ste ochotní darovať svoje orgány aj po svojej smrti,“ uvádzajú organizátori.

Festival zároveň upozorňuje, že samotná registrácia nezaväzuje k darovaniu. Každý si môže zvoliť, ktoré orgány chce (alebo nechce) po smrti darovať, a registráciu môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

„Registrácia nezaručuje vstupenku,“ upozorňujú organizátori. „K dispozícii je len obmedzené množstvo.“ Úspešní záujemcovia dostanú špeciálny náramok s nápisom: ‚Za tento lístok som dal obličku.‘

Tohtoročný line-up zahŕňa mená ako Charli XCX, Pet Shop Boys, Iggy Pop, Chappell Roan či Kneecap, čo ešte zvýšilo dopyt po vstupenkách. Kidney Pass tak v sebe spája netradičný marketing s podporou dôležitej spoločenskej témy.