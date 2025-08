S pomocou hlavného záchranára Rastislava Krcha a výživového poradcu Maroša Krivosudského ti prinášame 6 jednoduchých tipov, ktoré tvoje telo na festivale ocení.

Niektoré festivaly sú už za nami, no stále nás nejaké ešte len čakajú. A keďže z vlastnej skúsenosti vieme, že festivaly vedia dať telu poriadne zabrať, rozhodli sme sa pre teba pripraviť krátky zoznam tipov, ktoré ti pomôžu prežiť ich v čo najväčšej pohode. Posledné, čo totiž chceš, je zostať po víkendovej zábave „off“ ešte ďalší týždeň.

Aby som však nečerpala len z vlastných skúseností, rozhodla som sa osloviť tých najpovolanejších. O rady som požiadala hlavného záchranára Bc. Rastislava Krcha, ktorý má dlhoročné skúsenosti z terénu a každý rok rieši zdravotné komplikácie priamo na festivaloch. A taktiež výživového poradcu Maroša Krivosudského, ktorý sa špecializuje na zdravý životný štýl a výživu.

Ilustračná fotka. Zdroj: Refresher/David Marcin

1. Najlepší festivalový doplnok? Fľaša vody

Opakovanie je matka múdrosti. Aj keď verím, že ťa tento tip neprekvapí, musí tu byť. Práve na festivaloch naň totiž ľahko zabudneš. V dobrej spoločnosti sa málokomu chce odísť od stanu alebo koncertu len preto, aby sa šiel napiť vody.

Výživový poradca Maroš Krivosudský v tom má jasno – ak chceš mať náskok, odporúča: „Napiť sa dostatku vody alebo minerálky, t.j. aspoň 3 dcl, hneď ráno po zobudení.“ Okrem toho počas dňa myslí aj na celkový príjem: „V teplejšom počasí treba počítať s minimálne 3 až 4 litrami vody za deň,“ radí Maroš.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

2. Ku každému drinku - pohár vody

Výživový poradca varuje: „Alkohol vníma naše telo ako jed, a teda sa ho chce zbaviť – metabolizovať ho – prioritne,“ hovorí Maroš. To znamená, že všetky ostatné dôležité procesy, ako spracovanie živín či regenerácia svalov, sa odkladajú na vedľajšiu koľaj. Telo sa tak nielenže neobnovuje, ale zároveň stráca hydratáciu a energiu – čo po prebdenej festivalovej noci rozhodne nie je ideálny scenár.

Alkohol je navyše jednou z najčastejších príčin zdravotných problémov na festivaloch. V eufórii a medzi priateľmi je síce lákavé začať s drinkom hneď od rána, no tvoje telo ti za to poďakuje len ťažko. „Najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávame, je podcenenie vlastnej bezpečnosti a zdravia, často v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu,“ hovorí záchranár Rastislav Krcho.

Drž sa jednoduchého pravidla: ku každému drinku si daj pohár vody a nepodceňuj silu rozumného tempa. Festival je maratón, nie šprint – a má trvať niekoľko dní, nie skončiť po pár hodinách.

3. Stráž si svoje nápoje

Toto rozhodne nie je žiadne sci-fi. V dave plnom neznámych ľudí nie je až také výnimočné, že sa ti do pohára môže dostať niečo, čo tam nepatrí. „Svoj nápoj nikdy nenechávajte bez dozoru, aby ste predišli riziku jeho ‚napichnutia‘ cudzími látkami,“ upozorňuje Krcho.

Z jeho skúseností vyplýva, že podobné prípady vôbec nie sú ojedinelé: „Čoraz častejšie riešime závažné intoxikácie s poruchami vedomia, ktoré môžu v krajnom prípade viesť až k náhlemu zastaveniu krvného obehu,“ hovorí. Situáciu podľa neho zhoršuje aj fakt, že „neustále pribúdajú nové syntetické látky a ich kombinácie, na ktoré ešte často nie sú dostupné účinné antidotá,“ dodáva Krcho.

Zdroj: Unsplash (Michael Discenza)

4. Jesť treba – aj keď hrá tvoj obľúbený set

Na festivale nie je čas na diéty, ale ani na hladovky. Keď si v pohybe a obklopený streetfoodom, nemusíš riešiť, či každé jedlo zapadá do tvojej bežnej rutiny. Dôležité je jesť pravidelne a rozumne – ráno, na obed aj večer.

Výživový poradca to vysvetľuje jasne: „Určite je výborné mať aj na festivale pravidelnú stravu, teda raňajky, obed a večeru v stabilnom čase,“ radí Maroš.

Nemusíš sa stresovať, že nezješ šalát s quinoou – stačí, keď sa snažíš o základné nutričné zloženie: „Nemusíme byť za každých okolností stopercentní a jesť len diétne alternatívy. Úplne postačí, keď sa pri každom chode budeme snažiť hľadať dostatok bielkovín (mäso, strukoviny, syry, vajcia) a vlákniny (ovocie, zelenina, celozrnné prílohy a pod.),“ hovorí Maroš.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

5. Opaľovák a klobúk sú základ festivalového outfitu

Slnko vie byť zradné – najmä keď si v pohybe, máš hlavu plnú obľúbenej hudby a nestíhaš sledovať, ako dlho si vlastne vonku. Úpal alebo spálenie pokožky ti môže pokaziť celý zážitok. „Počas letných festivalov sú časté aj úpaly, najmä pri dlhodobom pobyte na slnku bez adekvátnej ochrany,“ upozorňuje Rastislav Krcho.



Základná výbava by podľa neho mala obsahovať: opaľovací krém, šiltovku alebo klobúk a ideálne aj slnečné okuliare.

(BONUS) Využívaj systém „Buddy“

Festivaly sú chaos. Ľudia, hluk, svetlá, veľa impulzov naraz. V takej atmosfére je úplne bežné, že sa niekto stratí – doslova aj obrazne. Práve preto záchranár odporúča jednoduchý, ale účinný princíp: „Využívajte systém ‚buddy‘ – dohodnite sa s kamarátmi, že na seba budete vzájomne dávať pozor,“ vysvetľuje Krcho.

Znie to ako detail, no dokáže to zachrániť deň – aj zdravie. Či už pôjde o únavu, paniku, úpal, stratu orientácie alebo nepríjemné správanie od niekoho cudzího, mať pri sebe svojho „buddyho“ znamená, že v tom nikdy nie si sám.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

Ak si na svojom najbližšom festivale spomenieš aspoň na jeden z týchto tipov, tvoje telo sa ti určite poďakuje. Nie je totiž nezničiteľné – dopraj mu to, čo potrebuje a odmenou ti budú nezabudnuteľné zážitky.