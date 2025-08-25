Kategórie
dnes 25. augusta 2025 o 17:14
Čas čítania 0:54
Michaela Kedžuchová

Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“

Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“
Zdroj: instagram / @hard_rico, @__lauriiss__
OSOBNOSTI RAP RAPOVÁ SCÉNA VZŤAHY
Hard Rico a jeho dlhodobá priateľka Laura už netvoria pár.

Hard Rico opustil väzenie len týždeň dozadu po tom, čo zaplatil kauciu vyše 30 000 eur. Ešte v júli cez svoju priateľku Lauru posielal odkazy z väzenia pre fanúšikov, no teraz už netvoria pár.

Hard Rico
Zdroj: Instagram/@ __lauriiss__

Laura na svojom Instagrame zdieľala tento odkaz po tom, čo Rico na svojom prvom koncerte po odchode z väzenia zahral track „Zlatokopky“ od Rytmusa. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐢𝐢𝐬𝐬🦋 (@__lauriiss__)

„Rada by som napísala pár slov k tomu, čo sa teraz dosť rieši. Áno, už s Ricom netvoríme pár. Niekedy veci jednoducho nevyjdú. Viem, že sa okolo toho šíria rôzne reči a dohady – niektoré sú prehnané, iné úplne nepravdivé. Nemám však potrebu sa obhajovať alebo vysvetľovať každý detail. Kto ma pozná, ten vie, aká naozaj som.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @hard_rico, @__lauriiss__
