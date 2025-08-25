Hard Rico a jeho dlhodobá priateľka Laura už netvoria pár.
Hard Rico opustil väzenie len týždeň dozadu po tom, čo zaplatil kauciu vyše 30 000 eur. Ešte v júli cez svoju priateľku Lauru posielal odkazy z väzenia pre fanúšikov, no teraz už netvoria pár.
Laura na svojom Instagrame zdieľala tento odkaz po tom, čo Rico na svojom prvom koncerte po odchode z väzenia zahral track „Zlatokopky“ od Rytmusa.
„Rada by som napísala pár slov k tomu, čo sa teraz dosť rieši. Áno, už s Ricom netvoríme pár. Niekedy veci jednoducho nevyjdú. Viem, že sa okolo toho šíria rôzne reči a dohady – niektoré sú prehnané, iné úplne nepravdivé. Nemám však potrebu sa obhajovať alebo vysvetľovať každý detail. Kto ma pozná, ten vie, aká naozaj som.
Prosím preto o rešpekt k nášmu súkromiu aj k tomu, že každý z nás teraz kráča vlastnou cestou – nech si na koncertoch púšťa, kto chce, akékoľvek pesničky. Ja som s ním začala, keď nemal skoro nič, zostala som aj v zlých časoch. Obaja sme boli zadržaní a keď som sa ja dostala von, celú dobu som sa ho snažila podržať.
Prosím preto o rešpekt k nášmu súkromiu aj k tomu, že každý z nás teraz ide svojou vlastnou cestou. Týmto by som to chcela uzavrieť a posunúť sa ďalej.
Vaša Lauriis“
Rico sa k ich rozchodu zatiaľ nevyjadril.